丟臉！2台男「未滿20歲」扮官員詐日嬤146萬 被警設局落網

丟臉丟到海外去！日本山口縣警方日前逮捕2名台灣籍男子，他們涉嫌假扮官員試圖詐騙老婦人730萬日圓（約146萬元新台幣），不料反被設局落網，到案後員警赫然發現兩人竟皆「未滿20歲」。

下松警署日前逮捕2名台男涉嫌假冒官員行騙。（圖／翻攝下松警署官網）

綜合日媒《讀賣新聞》、《山口電視台》報導，山口縣警察廳下松警署20日逮捕2名自稱來自台灣的男子，年齡分別為19歲和18歲，他們涉嫌詐騙未遂，企圖騙取一名80多歲老婦730萬日元現金。

警方表示，這2名台籍男子夥同他人，於12月10日至20日期間，冒充公共安全委員會和金融廳官員，致電山口縣下松市一名80多歲老婦的家中。他們謊稱老婦人涉嫌毒品案件，並要凍結其帳戶以調查其存款。隨後，他們企圖騙取該老婦730萬日圓現金。

由於該老婦先前曾兩度遭遇類似詐騙，損失超過1000萬日圓現金（約200萬元新台幣），其家人直覺有問題，隨即機警地向警方通報。在接獲老婦家人報案後，警方指示老婦假裝受騙，並事先將假現金包裹放置於老婦人家中，待2名台男到達收款地點取款時將其當場抓獲。

由於案件恐有其他共犯，不排除為組織性詐騙犯罪的一環，怕影響後續調查，故日本警方暫未對外說明2名嫌犯是否認罪，目前正持續擴大追查相關人員與幕後指使者。

