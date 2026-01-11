丟衛生紙包裝「被老公喊停」 人妻仔細一看：竟是政府指定垃圾袋

目前台北市跟新北市皆有實施垃圾費隨袋徵收，需要購買專用垃圾袋。近日有名女網友分享，自己近日要丟衛生紙的外包裝袋時，被老公阻止，並跟她說這是政府專用垃圾袋，讓她生起一股小確幸感。文章曝光後，網友紛紛留言，「你老公很棒」、「做成衛生紙包裝我覺得很好」。

原PO在Threads上發文表示，真的只有我不知道？那天拆完衛生紙，要把包裝拿去丟掉，老公提醒不要丟，因為它就是垃圾袋，認真一看，竟然真的是新北市指定垃圾袋，而且10公升蠻大的，「差點就要丟一個垃圾袋了，還好老公叫住我，好喜歡」。

對此，其他民眾紛紛回應，「當你真的真金白銀買一個袋子裝垃圾，丟垃圾時會希望袋子使用最大化，袋子都會丟真的垃圾，可回收的都會分類出來，這不就減量了嗎」、「我不住在台北，但是我們家一直以來裝衛生紙的袋子也都是拿來當垃圾袋用，直接丟也太浪費太不環保」、「這如果拆錯方法就報廢了」、「跟便利超商袋一樣，這種做法才符合真正環保精神」。

台北市政府過去指出，垃圾費以往也採隨水徵收，市民不用購買專用垃圾袋，每度自來水收取4元的垃圾費，但因收費與垃圾量無關，多做環保回收不會少付費，造成使用免洗用具，製造大量垃圾的人不必繳垃圾費，但勤於回收、綠化環境的人，卻因多用水，而多繳垃圾費的不公平現象。

