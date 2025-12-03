丟錯恐噴6千！新北市環保局：魚刺、骨頭算一般垃圾

吃魚類、肉類剩下的魚刺和肉骨頭該丟到哪呢？新北市環保局解答，其實魚刺和骨頭不能丟進廚餘回收，它們屬於一般垃圾，請裝專用垃圾袋交給循線垃圾車。

魚刺 。（示意圖／ Photo AC ）

新北市環保局日前在「新北i環保」臉書PO文指出，不少人以為吃剩的魚刺、肉骨頭是熟廚餘，但其實可能因此會刺傷養豬戶的豬隻，強調「它們屬於一般垃圾，請裝專用垃圾袋交給循線垃圾車」。不過目前各縣市規定略有不同，台北市的垃圾分類則規定，食物外殼及骨頭等物可能導致豬隻無法吞嚥，不能直接分類為養豬廚餘，但也不算一般垃圾，應要分類為堆肥廚餘。如果沒有依照規定處理，最高恐依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰款。

