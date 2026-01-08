丟錯最高罰6千！環保局：整串衛生紙外層塑膠袋要回收

衛生紙包裝袋該如何回收？新北市環保局說明，整串衛生紙的外層塑膠袋屬於可回收物，但單包抽取式衛生紙的產品包裝則多數屬於一般垃圾。若民眾未依規定正確分類，可依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰款。

新北市環保局8日透過臉書粉絲專頁「新北i環保」發文指出，購買整串衛生紙時的「購物包裝袋」可以回收，關鍵在於必須確認袋子乾淨無髒污，民眾應將其鋪平收集後，單獨交給清潔隊回收人員。這類塑膠袋屬於乾淨塑膠袋類，具有回收價值。至於單包抽取式衛生紙本身的「產品袋」則屬於一般垃圾，不得回收，應丟入專用垃圾袋再交給循線垃圾車。不過若包裝上有回收標誌或材質可回收，經現場清潔隊人員判定後即可回收。

