並列今年最強寒流「這天」殺到 先濕後乾！最冷挑戰5度

並列今年最強寒流將於本週六報到！粉專觀氣象看天氣今（4）日根據最新預測顯示，屆時1500公尺高度場約-４°C壓境，地面氣溫下探至8°C，特定地區受輻射冷卻影響，更有機會出現5°C的極端低溫。此波強冷空氣性質先濕後乾，高山有降雪機率。

根據粉專觀氣象看天氣指出，日前美國模式一度預估1500公尺高度場將出現 -12°C壓境的誇張極端值，引起各界關注。然而，根據今日歐（解析度9km）、美（解析度13km）全球模式及台灣區域模式（解析度3km）的最新資料顯示，各機構已獲得基本共識：屆時1500公尺高度場約為-4 線壓境。雖然預測數值有所收斂，但仍顯示出一波具威脅性的強冷空氣即將抵達。

觀氣象看天氣表示，在氣溫表現上，預測地面低溫約落在8至10°C附近，最冷時間點預計出現在2月8日（週日）。此波強冷空氣性質呈現「先濕後乾」的趨勢，2月6日至7日全台雲量偏多、中部以北有雨；2月8日則轉乾，屆時若西半部前山丘陵及空曠地區輻射冷卻效應顯著，低溫有機會挑戰5°C左右的極端值。

此外，觀氣象看天氣預估，2月7日至8日清晨，中部及東部3000公尺以上、北部及東北部2000公尺以上高山，有出現零星降雪的可能。特別提醒，高海拔山區作物在此期間應嚴防霜害；上山的朋友則需留意路面結冰與低溫環境。

