即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，欲刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，引發討論後已收回，並強調「沒成案，何來撤案」之說？對此，綠委吳思瑤今（6）日回應，每個委員都有提案的權力，但民進黨的共同立場就是法案要經過周延的討論。





今早9時45分，吳思瑤在立法院議場前接受媒體聯訪。針對林宜瑾所提之《兩岸人民關係條例》修法引發討論一事，吳思瑤表示，她已經說明過，這是個別委員的提案，每個委員有她的提案權力，當然也有她決定正式送案、列案的時機點考量。

廣告 廣告

吳思瑤澄清，林宜瑾昨天已對外清楚說明，此議案還沒正式列案，所以也沒有撤案之說，而法案要愈周延討論，這一直是民進黨共同立場。

她強調，任何議案都要審慎、周延、充分對話，為快而快，倉促修法與立法，向來不是民進黨的作為，所以尊重個別委員的提案，而任何議案在未成案前，甚至成案後，都勢必要經過充分討論的民主程序。





原文出處：快新聞／並未撤案！林宜瑾喊修兩岸條例 吳思瑤：每個委員都有提案權

更多民視新聞報導

離島建設條例最快本週三讀 吳思瑤籲懸崖勒馬：應永久撤案

台灣不是委國！轟鄭麗文配合中共敘事 吳思瑤：疑美棄台皆為謬論

民進黨"新新板土"跨區連線! 團體戰力拚議會席次過半

