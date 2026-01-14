並肩兌現「前店後廠」目標 台中市精密機械園區廠協會理事長交接

市長盧秀燕親自出席祝賀授證典禮。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市精密機械科技園區廠商協進會今（14）日在潮港城國際美食館舉辦第5、6屆理事長暨全體理監事交接典禮，由前任理事長林守堂正式交接予新任理事長、六星機械工業股份有限公司執行長黃呈豐，場面隆重。台中市長盧秀燕親自出席祝賀授證，強調產業是經濟的根本，市府將持續與業界並肩前行，一步一腳印落實「富市台中、前店後廠自由港」的施政藍圖。

盧市長指出，中部是全台最大產業聚落，而台中更是精密機械、工具機、半導體、自行車與光學等產業的核心城市，精密機械科技園區在產業布局中扮演關鍵角色。她特別感謝林前理事長任內沉著穩健，面對國際關稅、匯率變動、電力與訂單等多重挑戰，始終與市府站在一起，積極向中央及金融體系爭取協助，協助廠商度過關鍵時刻，並推動園區公益與托育等措施，對產業與社會皆有重要貢獻。

市長盧秀燕與新舊任理事長團隊合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

盧市長也肯定新任理事長黃呈豐年輕有為，所屬六星機械深耕精密齒輪與齒輪箱製造45年，為國內前五大齒輪廠，產品行銷歐美、日本等先進市場，並取得ISO9001及AS9100航空品質認證。她表示，黃理事長具備豐富國際視野與產業經驗，相信未來能帶領廠商協進會掌握全球產業脈動，深化產官合作，持續提升園區整體競爭力。

盧市長進一步說明，市府推動「前店後廠」政策，後廠仰賴產業夥伴全力打拚，前店則由政府開創平台，台中國際會展中心即是關鍵成果之一。市府歷經6至7年籌備，以自有經費投入88億元興建，去年底落成啟用並啟動試營運，已成功辦理國際五金展、工具機及智慧製造展，今年將陸續迎來百工百業博覽會，並於3月正式開館營運，讓產業不必再遠赴外縣市或海外參展，在台中即可接軌國際市場。

盧市長表示市府將持續與業界並肩前行，一步一腳印落實「富市台中、前店後廠自由港」的施政藍圖。（圖/記者廖妙茜拍攝）

經發局表示，精密機械科技園區面積約161.7公頃，肩負輔導未登記工廠合法轉型的重要任務，是市府推動產業升級與區域平衡發展的重要成果，已為在地創造近千個就業機會。市府積極推動工廠合法化，截至目前已協助逾2,934家取得特定工廠資格，32家完成用地合法化，連續三年全國評比第一。114年台中市工廠營運家數達1萬9,000家、新登記996家，均為六都之冠，展現強勁產業動能。

市長盧秀燕與台中市精密機械科技園區廠商協進會第5、6屆理事長暨全體理監事大合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

經發局指出，企業持續加碼投資台中，截至今年1月，投資台灣三大方案臺中核定廠商已達352家，居六都之冠，累計投資金額約3,829億元。在產業界與市府攜手努力下，台中經濟表現持續亮眼，114年第3季台中創下5項經濟指標奪冠的好成績，包括商業登記家數新增3,259家、成長率4%、商業登記資本額成長10.27億元、公司登記家數更成長3,317家，並已連續18季維持4項以上冠軍，此外，在《天下雜誌》與《遠見雜誌》2025年調查中，台中亦獲得六都第二的佳績，顯示台中投資環境受到多數企業肯定，伴隨多項重大建設動工及營運，臺中發展前景持續看好。