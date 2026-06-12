丫頭副業年賺10億秘密曝光！親揭5大理財術 「副業女王」不是叫假的

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記者林宜君／台北報導

從低收入戶家庭長大，到成為年營收破10億元的創業代表，藝人丫頭（詹子晴）近年憑藉副業版圖與投資眼光闖出一片天。除了演藝工作外，她積極布局電商、餐飲與房地產，也經常分享自身理財經驗，希望鼓勵年輕人提早建立財務規劃觀念。出身單親家庭的丫頭，從小深知金錢得來不易，因此18歲開始便養成固定儲蓄習慣，即使收入不穩定，也堅持每月存下一筆資金，並透過定期定額投資基金累積資產，成功在20多歲時存下人生第一桶金。

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有了資金基礎後，丫頭陸續跨足手搖飲、餐酒館、桌遊店等事業，並於2021年與好友森田共同成立電商平台「快電商」。平台成立後迅速成長，創下亮眼營收表現，也讓丫頭獲得「副業女王」封號。除了創業，丫頭也將資金投入房地產市場。她28歲時購入人生第一間房送給家人居住，之後透過換屋策略逐步升級住宅規模，目前除台灣房產外，也在澳洲墨爾本持有出租物件，打造多元收入來源。

丫頭於2021年與好友森田共同成立電商平台「快電商」。（圖／翻攝自詹子晴丫頭小闆娘FB）

談到理財觀念，丫頭曾分享5大致富心法。首先是養成自律習慣，透過規劃行程與記帳掌握支出，其次採用「薪水3分法」，將收入區分為必要開銷、儲蓄與生活費，強迫自己先存錢再消費。丫頭也強調，投資應以長期布局為主，不要追求短線獲利，並建議可透過基金、外幣等工具穩健累積資產。此外，購屋首重地段條件與增值潛力，不應只看價格便宜與否。

至於創業投資，丫頭認為投資人不能只出資當股東，更要具備閱讀財務報表的能力，掌握公司營運狀況。若事業長期虧損，也應果斷停損，避免用獲利事業補貼虧損項目，才能降低風險。從月薪族到創業家，丫頭一路走來靠的不是幸運，而是長期累積的理財紀律與投資觀念，也成為許多年輕人學習的成功範例。

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