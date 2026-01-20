丫頭合體王鶴棣「頭靠頭自拍」網驚：怎麼認識的！

丫頭同框王鶴棣。（圖／翻攝自詹子晴 丫頭 小紅書）

大陸人氣男星王鶴棣近年橫跨戲劇與音樂領域，累積大量人氣，日前在澳門舉辦個人演唱會，現場氣氛熱烈、座無虛席，不少圈內好友也到場力挺。其中，女星丫頭（詹子晴）驚喜現身觀賞演出，並在社群平台分享觀後感，同步PO出兩人同框合照，引發粉絲熱議，許多網友意外發現兩人竟然相識，紛紛笑稱這組畫面宛如「破次元壁」。

丫頭19日在小紅書曬出與王鶴棣的合照，照片中兩人頭靠著頭入鏡，互動自然又親切。王鶴棣以一頭亮眼金髮造型亮相，眉眼間貼上亮片裝飾，整體風格前衛有型；丫頭則戴著帽子、身穿休閒外套，露出招牌甜美笑容，畫面洋溢輕鬆愉快的氛圍。

她也在貼文中感性寫下觀演心情，直言王鶴棣是一位相當認真的藝人，「有些演唱會不是因為你認識這個人，而是走進現場後自然就懂了。」她表示站在台下能真切感受到舞台上的投入與能量，「會明白為什麼這個舞台，能坐滿那麼多人。」同時大讚舞台設計、燈光與音樂編排相互呼應，讓整場演出流暢又完整，最後更忍不住直呼「棣棣超棒的」。

貼文曝光後立刻吸引大量網友湧入留言，不少人驚呼「哇夢幻聯動」、「破次元壁了」、「你倆怎麼認識的？」，也有人笑說「活久了什麼都能看到」、「我的青春和我的現在同框」。更有粉絲直喊「丫頭人緣真的無敵好」、「羨慕能合照」，讓這組意外同框成為演唱會之外的另一個討論焦點。

值得一提的是，王鶴棣此次演唱會內容相當用心，還特別邀請女星趙露思擔任嘉賓合作演出。兩人在舞台上合唱〈Pretty〉，背景以紫藍色星空搭配花瓣投影，視覺效果夢幻。王鶴棣以金髮西裝造型登場，趙露思則身穿黑色短版上衣與低腰格紋長裙，展現俐落氣場。演出過程中互動自然，尾聲更出現趙露思嘗試「公主抱」王鶴棣的橋段，雖然笑場卻氣氛滿滿，尖叫聲不斷，為演唱會增添不少驚喜與討論話題。

