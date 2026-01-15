丫頭因副業常喝酒！三高上身、胃受傷 曝頭髮剩一小把

丫頭透露其罹患三高，其中三酸甘油酯（TG）指數高出正常值兩倍。（圖／翻攝自詹子晴臉書）





女藝人丫頭（詹子晴）近日在節目《女人我最大》透露，她罹患三高，其中三酸甘油酯（TG）指數高出正常值兩倍。她也坦言，健康狀況出現問題與自己的副業密切相關。

丫頭健康亮紅燈

丫頭在節目中分享，有一次上節目時，製作單位安排了抽血檢查，當場進行了一個小型測試。沒想到抽血後，醫生便告訴她「指數有點不正常」，並建議她進一步做完整檢查。聽從醫生建議後，丫頭前往醫院檢查，結果顯示她的三酸甘油酯（TG）指數高達300多，遠超過正常上限150。

對此，丫頭坦言，這可能與她的飲料店副業有關，「我那時候一天就是可能試飲料的時候，一天就是真的喝譬如說20杯飲料，就是我那時候喝飲料的量真的非常多」，因此自認喝含糖飲料的比例太高。

此外，丫頭說道，由於她同時經營酒吧，每週需開店六天，但實際上一週七天都在喝酒，「所以我那時候即使我想要調整我的狀態都很難」。她也注意到，當時皮膚狀態明顯老化，「明明才20幾歲，可是就看起來超老」。可見，長期的高糖、高酒精攝取，使她的身體狀況亮起紅燈，也影響了精神與皮膚。

丫頭還透露，以前手腳冰冷的情況非常嚴重，「我睡覺的時候碰到我老公，我老公會嚇醒，他會以為有鬼抓他」，此外還有手麻、臉麻的症狀。

後來，丫頭因「胃喝受傷」暫停喝酒約十個月，加上將飲料品牌售出，不再需要試喝大量飲料，皮膚狀態與水腫問題才逐漸改善。不過最近，隨著胃部狀況改善，她又開始恢復應酬，健康狀態逐漸下降，落髮問題比以往更加嚴重。

丫頭也坦言，節目上看起來髮量很多，其實多半是造型效果，「我其實正常沒做的時候就一小把，而且每次我洗頭洗一洗，我就是這樣一撮。」



