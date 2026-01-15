丫頭應酬一周喝7天 20歲三高「胃受傷」掉髮慘況曝光

丫頭20多歲時，健康亮紅燈。(圖／中時資料照)

女星丫頭（詹子晴）自綜藝節目《我愛黑澀會》出道，憑直率性格累積高人氣，近年跨足飲料店、酒吧等副業經營有成，是圈內知名的小富婆之一。事業看似順風順水的她，近日卻在節目中自揭健康警訊，坦言20多歲時就曾被檢查出有「三高」問題，讓她相當震驚。她透露，當時忙於投資與經營，應酬頻繁，長期過度消耗身體，氣色變差、精神不濟，連頭髮都是「一把一把掉」，狀況明顯不對勁。

丫頭近日登上《女人我最大》分享這段經歷，回憶起當年其實是因為上節目做健康檢測，數字異常，才被醫師提醒要進一步檢查。檢查結果一出，讓她當場嚇到，因為三酸甘油酯（TG）正常值應在150以內，她卻飆到300多，健康亮起紅燈。她也坦言，當時為了研發飲料產品，一天試喝20多杯手搖飲，糖分攝取嚴重超標；再加上經營酒吧，為了生意與交際，幾乎一周7天都在喝酒，長期累積成了身體的負擔。

身體警訊很快反映在外表與生活中，丫頭感嘆自己明明才20多歲，看起來卻比實際年齡老許多，臉部浮腫、循環變差，手腳冰冷成常態，甚至半夜不小心碰到老公，對方還會被她冰冷的體溫嚇醒。最嚴重時，她直言「胃被我喝受傷了」，才痛下決心強制戒酒10個月，身體狀況才逐漸好轉。

不過她也坦承，近期因應酬增加又開始喝酒，掉髮問題再次惡化，平時有做造型還看不太出來，但私下洗頭時隨手一抓就是一撮頭髮，讓她相當焦慮。她也藉由自身經驗提醒大家，別因年輕就忽略健康，等到身體出狀況才後悔，真的就來不及了。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

