丫頭摯愛病危痛哭！老公同意「簽放棄急救」：我不想這麼痛苦

Hit Fm聯播網今（3）日舉辦「2025毛起來愛」公益活動記者會，「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治、白安、夏和熙、ㄚ頭（詹子晴）等人共同出席受訪；ㄚ頭分享，與老公王惟立曾面臨「寵物瀕臨命危」要簽放棄急救同意書的經驗，感嘆：「生命真的很脆弱。」

ㄚ頭回憶當時家中貓咪因為嚴重腎衰竭，當下醫師要她做好簽署放棄急救的心理準備，她在醫院痛哭直呼：「明明前幾天在家還很健康，怎麼會突然變這樣？生命真的很脆弱。」好險愛貓住院10多天後就恢復健康，她笑說貓咪的身體健康指數現在比自己的還漂亮。

超愛毛小孩的ㄚ頭直言：「大家應該都知道我沒有想要小孩！」坦言在她的人生規劃當中沒有生育這項計劃，但她可以養很多毛小孩，盡自己能力幫助很多毛小孩：「只要我養得起自己的一天，都希望能盡量幫助牠們。」

不僅面對寵物生死難以抉擇，ㄚ頭與老公王惟立結婚5年，也討論過彼此日後可能面臨同樣狀況，她曾問王惟立：「如果以後這樣，你要我簽（放棄急救同意書）嗎？」對方則回：「當然簽啊，我不想這麼痛苦！」夫妻倆有共識，未來面臨生死難關都會簽下同意書。



