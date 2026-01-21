丫頭擁9副業「在墨爾本買房」！ 經營酒吧傻眼：超多人來喝免錢的

中天綜合台《綜藝OK啦》將播出「誰跟你傻傻只靠通告費過活？他們創業賺飽飽，演藝工作只為玩」。藝人丫頭詹子晴握有9個副業品牌，其中讓她最得意的事業就是電商平台。

詹子晴握有9個副業品牌。（圖／中天電視 提供）

詹子晴表示：「我去演講，每個人都問我怎麼成功，或是跟我借錢，我跟股東就想了新的商業模式，你繳會員費，我有倉儲、有員工幫你出貨、有會計幫你做金流，很多想創業的人就會加入。」她還因此賺到一套房：「一年就在墨爾本買房，然後出租當作存錢，投資報酬率很高。」

廣告 廣告

詹子晴還分享經營餐飲業很不容易：「尤其是酒吧，超多人來喝免錢的，藝人就算了，素人也有！」她還分享自己怎麼處理這種狀況：「他每次來都說『簽ㄚ頭的單』，有個月我發現公關費很高，就跟員工說有朋友來就跟我說一聲，有天員工打給我，我立刻去店裡，結果整桌沒一個認識的，那個男生也很尷尬，我就說『今天會提早打烊，先幫你們買單』。」

趙正平覺得創業時機很重要。（圖／中天電視 提供）

趙正平覺得創業時機很重要：「我做食品真空包是疫情的尾巴，一開始做得還不錯想把市場擴大，結果政府宣布解封，大家都要去外面吃，我當機立判要停損，所以我公司現在面臨轉型。」

他也慶幸自己沒有虧本：「因為我一毛都沒拿。」主持人羅志祥覺得這或許才是失敗的主因：「沒有投入金錢，可能對這麼品牌不會那麼用心。」但趙正平卻反駁：「我雖然沒出錢，但我也是親力親為，一大早食品廠開工，我就跟著師傅調湯頭、監控所有食材，每天10幾個小時。」

羅志祥猛虧趙正平。（圖／中天電視 提供）

他還透露自己對員工超好：「員工不管是請假、遲到，我從來沒扣過薪水，上班都是責任制不用打卡，因為我相信他們的能力。」不料羅志祥聽了卻質疑：「你人有這麼好？你以前當製片，沒給我好臉色耶！我上課要請假，就被說『哼！上什麼課啊』？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。

延伸閱讀

中職/上午補日籍左投 富邦悍將下午宣布洋砲邦力多加盟

中職/富邦悍將補強育成洋將 25歲阿部雄大加盟

「森林王子」回來了！高虹安震撼宣布：張泰山接任新竹市政顧問