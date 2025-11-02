丫頭昔誇王子「不愛玩」！不倫粿粿大翻車 PTT狂嘲諷：只愛人妻很專情

娛樂中心／綜合報導

丫頭（詹子晴）曾聲援王子，大讚他不愛出門、不愛夜生活，很專情。（圖／翻攝自丫頭IG）

范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，事隔多日，粿粿1日發布長達17分鐘的影片，親口承認出軌。網友翻出丫頭（詹子晴）曾聲援王子，大讚他不愛出門、不愛夜生活，很專情，如今翻車，PTT鄉民紛紛嘲諷。

王子唯一公開認愛的人是香港女星鄧麗欣，兩人2021年中分手時，王子遭爆料私下相當花心，丫頭當時聲援，認為爆料者一定完全不認識王子，「邱勝翊是我認識演藝圈最宅的男藝人，不愛出門、不愛夜生活、不愛喝酒、不愛應酬、不愛交際生活。而且非常專情的男生，談戀愛眼裡只有對方。」

丫頭說，王子不僅不愛玩，還很無聊，且對任何工作上的朋友或是一般朋友都很尊重，很用心對待每一個朋友。王子當時則回應「15年的交情值了」！

如今王子認當「小王」，網友在PTT上熱烈討論，紛紛直呼「出國玩好幾次了...不愛出門？」、「怎麼感覺話反著看才比較接近王子人設」、「只愛人妻很專情啊」、「這下子翻車了」。



