丫頭曬「仙氣白洋裝」度假美照 吐人生感悟：開心活著就很厲害

丫頭曬度假穿搭。（圖／翻攝自IG @ava112411）

女星丫頭（詹子晴）自《我愛黑澀會》出道，以活潑直率的個性深受粉絲喜愛。近年來除了演藝事業外，也積極經營電商與多項副業成績亮眼，擁有多間房產，被外界封為演藝圈「小富婆」。近日她趁著空檔飛往泰國度假，8日在社群平台曬出一系列旅遊美照，同時分享自己對人生的新體悟，引發粉絲熱烈共鳴。

從丫頭分享的照片中可見，她身穿一襲米白色細肩帶長洋裝亮相，搭配編織草帽與同色系編織托特包，整體造型充滿夏日度假風格，不僅襯托出白皙膚色，也讓她散發溫柔優雅氣質，輕盈飄逸的裙襬隨風擺動，充滿浪漫仙氣感，在晴朗藍天下展現愜意度假氛圍。

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除了分享美照外，丫頭也寫下近來的人生感悟，她坦言如今心境有了不同轉變，在IG發文寫下：「以前總覺得人生要一直往前衝， 現在反而覺得，能讓自己『開心地活著』， 就是一件很厲害的事。好好的過好現在的生活，因為現在的我，很好。」

接著她也勉勵自己與粉絲：「好好愛自己， 有餘力愛別人。這樣就很好。」 貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲留言回應：「泰好看了，愛自己很重要」、「好好愛自己 才有餘力愛別人，沒錯沒錯」、「美好生活～～圖文好愜意好可愛唷喔」、「水晶晶～～好好的愛自己」、「白色好適合，漂亮～」、「渡假風超美欸」。

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