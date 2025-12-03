丫頭決定簽了！老公1句話同意放棄急救 坦言「是很痛苦的事」

【緯來新聞網】丫頭 今（3日）與夏和熙、森田等人一起出席Hit Fm聯播網舉辦的「2025毛起來愛」公益記者會，她和老公王惟立目前育有兩隻米克斯毛小孩，沒想到日前其中一隻貓咪腎衰竭住院，因為指數過高被醫生警告要有心理準備，她甚至簽了放棄急救，直喊這個決定「很痛苦」，還好當時都有老公陪在身邊一起討論，她還借機問老公「如果是我，你會簽嗎？」老公直言不希望她痛苦，因此會簽，ㄚ頭笑說：「那我也會簽。」

丫頭（中）與夏和熙（左）、森田一起出席「2025毛起來愛」公益記者會。（圖／記者王人傑攝）

丫頭養的米克斯貓咪先前腎衰竭，光是住院一天就要花費一萬，ㄧ住就住了十幾天 ，她回憶當時醫生要他做好心理準備，她甚至現場簽了放棄急救，她說：「做這個決定，真的是很痛苦的事，我沒想到我才30歲，有一天要簽這個。」當時她還和老公聊到，如果是彼此需要被簽署放棄急救，兩人都決定會簽下去，看得很開。



還好毛小孩現在指數都很漂亮，她笑說：「比我還健康。」目前養了兩隻米克斯的她表示，如果有能力想要幫助更多毛，「牠們太可憐了，被拋棄的都是沒有選擇權的，只要我養得起自己的一天，都會想幫助他們。」

