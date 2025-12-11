丫頭爆老公送禮「太直男」！無奈嘆：他不理解我

娛樂中心／尤乃妍報導

丫頭（詹子晴）與老公王惟立從交往到結婚認識14年，近日她在節目《女王大人》上透露，老公「完全不理解她」，表示結婚這麼多年來收到的禮物都「超直男」，每次打開都不知道該如何反應，更是有一年讓她收到之後「不只傻眼還心寒」。





丫頭在節目裡直言老公每次送的生日禮物都讓她「不能理解」。 (圖／翻攝自YouTube@緯來綜合台)

丫頭（詹子晴）近日在節目《女王大人》上透露，與老公王惟立從認識到結婚14年，每年生日送的禮物都讓她「不能理解」，特別是有一年，老公送了一隻卡通手錶，來自阮經天主演的電影《周處除三害》，原因竟然只是這隻手錶現在「很紅」，讓她相當心寒無奈。丫頭表示，因為自己從來不戴手錶也沒有收集手錶的習慣，不能理解送這個禮物的用意，送禮當下老公還驕傲提到：「這隻手錶現在很紅耶！」丫頭卻不知該做何反應。

丫頭表示自己從來不戴手錶，跟老公認識14年他卻沒有注意。(圖／翻攝自YouTube@緯來綜合台)

老公的直男行徑讓丫頭直呼他根本就是「金字塔頂端的直男」，當下就連想假裝開心都裝不出來。讓她不能理解的是，與老公相處這麼多年卻還是完全不理解她，連她從來不戴手錶也沒注意。丫頭坦承當時確實有生氣，「我就說你送這個，我不理解你的腦袋在想什麼？」但老公依然困惑不懂她為何不開心，讓她只能回：「我應該要開心嗎？」

