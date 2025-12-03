丫頭簽放棄急救書爆哭 崩潰：生命真的很脆弱

夏和熙（左起）、丫頭、森田都有養毛小孩。（圖／侯世駿攝）

Hit Fm聯播網今（3日）舉辦「2025毛起來愛」公益記者會，愛心大使「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治、白安、愛心總召夏和熙、快電商創辦人森田、聯合創辦人ㄚ頭等人都出席。ㄚ頭家中有兩隻貓咪，其中一隻先前腎衰竭，情況嚴重到要簽放棄急救同意書，讓丫頭直接在醫院大哭，直呼：「怎麼會突然變這樣？生命真的很脆弱。」

當時丫頭跟老公一起在醫院，心中有許多感觸的她問老公：「如果以後是你，你要我簽嗎？」老公則回答：「簽啊，我不想這麼痛苦。」幸好貓咪最後恢復健康，雖然住院10多天，一天就要價1萬多元，價格十分驚人，但丫頭認為貓咪能健健康康比任何事情都重要，更笑說：「牠現在的指數比我的還要漂亮！」

夏和熙家則有6隻毛小孩，先前其中一隻狗狗同樣生病，當時夏和熙忙著拍戲，沒有時間到醫院看狗狗，原本醫生建議要讓狗狗安樂死，但因為夏和熙想見狗狗最後一面不斷延後，沒想到後來狗狗竟奇蹟般康復，讓夏和熙也覺得不可思議，一旁的丫頭聽了笑說：「那你還是多拍點戲吧！」

鼓鼓、白安都很愛家中毛孩。（圖／侯世駿攝）

鼓鼓跟老婆大元都是愛狗人士，在養的兩隻狗狗相繼過世後，又領養了瑪爾濟斯「呂小柱」，由於呂小柱在繁殖場待了很久，鼓鼓花不少時間才獲得牠的信任，不過呂小柱最黏的是媽媽大元，只有肚子餓時會去找鼓鼓，而鼓鼓也時常凌晨就要起床餵狗，被朋友說他的作息時間非常適合養小孩。

從小到大養過14隻貓咪的白安經歷不少生離死別，但這不影響她跟新的貓咪相處，「我不養牠也會過世 ，這個是很正常生命的一環，我的想法比較關注在牠活著時能開心快樂。」在陪伴毛小孩之餘，白安也在宣傳新專輯《星期八》，並將在明年舉辦巡演，2026年1月25日在Zepp New Taipei舉辦、3月7日在高雄後台Backstage Live演出，目前拓元售票熱賣中。

Hit Fm聯播網舉辦「2025毛起來愛」公益記者會。（圖／侯世駿攝）

