丫頭結婚5年！老公王惟立「願意放棄急救」認了：不想那麼痛苦

記者徐珮華／台北報導

丫頭（詹子晴）與森田、陳雋希（VIC）共同創立快電商，今年與Hit Fm聯播網、寵物公園合作主辦「2025毛起來愛」公益活動，並於今（3）日舉辦記者會。飼養2隻貓咪的丫頭，透露愛貓日前才因腎衰竭一度命危，她與老公王惟立共同在醫院度過艱難時刻，也討論到夫妻倆日後若需替彼此簽署放棄急救文件，會做出什麼選擇。

丫頭（中）透露愛貓腎衰竭一度命危。（圖／記者趙于瑩攝影）

丫頭回憶，當時愛貓出現嚴重腎衰竭，醫師要她做好必須簽署放棄急救的心理準備，讓她當場心碎爆哭，「生命好脆弱，牠明明前幾天在家都還很健康，怎麼突然之間就變成這個樣子？」所幸愛貓住院10多天後有所好轉，目前狀況穩定，各項數值也都恢復理想。

廣告 廣告

經歷這次生離死別，丫頭也與結婚5年的王惟立討論「如果以後是你的話，你要我簽（放棄急救同意書）嗎」，對方灑脫回答「當然簽啊，不想那麼痛苦」，夫妻倆因此達成共識。將毛小孩視為家人的丫頭，坦言「生小孩」從不在自己的人生計畫內，但樂意照顧許多毛小孩，「只要我養得起自己的一天，也會希望能夠盡量幫助牠們。」

「2025毛起來愛」公益記者會，夏和熙、丫頭、森田、蕭秉治、鼓鼓呂思緯、白安等人出席。（圖／記者趙于瑩攝影）

愛心總召夏和熙也分享愛犬前陣子住院7天，醫師一度建議準備安樂死，不過他當時忙於拍戲無法探望，劇組也排不出空檔讓他休息，「牠那時候應該打一針就會走了，我覺得自己一定要到現場送牠最後一程，但就是沒有時間。」沒想到戲劇殺青後，愛犬竟然奇蹟康復，讓他開心直呼「好像是老天爺給了一個指示」。

森田則坦言自己過去相當怕狗，這些年透過領養，人生有了很大轉變。身為快電商負責人，他旗下已有逾百位員工，丫頭笑稱「大家都不知道，其實你已經有100多個小孩要養」。而他曾許願40歲前生一男一女，如今暫時把夢想放一邊，希望先以事業為重，將回饋社會視為最大目標。

更多三立新聞網報導

樂天女孩「邊開車邊化妝」出車禍！笑笑挨轟馬路三寶 親上火線道歉了

恭喜櫻桃姐姐結婚了！小露酥胸「甜嫁交往6年男友」兒童台喜事連發

袁惟仁臥床5年突送醫急救！親姊20字發聲 「寒月的夕陽」吐心境

獨家／新加坡玉女來台撞鬼！蔡淳佳「洗澡狂被敲窗」真實反應曝光

