丫頭翻臉閨密內幕曝光「疑遭小薰造謠」昔心死跟公司解約

ㄚ頭及小薰閨密情疑似生變。(圖／ 羅永銘攝)

ㄚ頭及小薰從節目《我愛黑澀會》出道，都是「九妞妞」成員的兩人，曾組團發行過唱片、演偶像劇，有著革命情感的兩人，如今傳出友情疑似生變，主要是丫頭曾透露遭某「黑澀會」閨密背叛，對方還四處散布流言，讓她心灰意冷決定跟公司解約，由於線索全指向小薰，加上ㄚ頭始終未幫小薰澄清，讓傳聞甚囂塵上。

丫頭先前上節目時，曾透露與閨密同屬一間公司，兩人還同住一個屋簷下，對方經濟狀況拮据時，還曾援助對方，有次接到閨密致電，認為公司帳目有誤，希望說服她向老闆討公道，沒想到才剛掛掉電話，就接到老闆電話，一接通就慘遭痛罵，還被冠上跟其他藝人說公司A錢的罪名，這才讓ㄚ頭意識到閨密把質疑公司帳目的責任，全部推到她身上，事後還一度裝無辜。

不過讓ㄚ頭徹底心死的導火線，是某次兩人到北京工作時，因為飯店隔音不佳，居然聽到閨密和工作人員的對話，閨密不僅造謠她塞錢給經紀人，導致自己沒工作，更指控ㄚ頭會在節目上攻擊她，讓ㄚ頭委屈表示：「希望這個人做人不要這麼壞」，確定無法再跟「這個人」共事的ㄚ頭，凌晨便傳簡訊給公司高層：「解約金多少？我願意付，但是我真的沒有辦法在這個公司」。

根據種種線索，閨密指的疑似就是小薰、老闆是名製作人Andy哥，不過根據《鏡週刊》報導，ㄚ頭再度被問及此事時，僅表示：「當事人是誰已經不重要」，似乎不願意再多談這段遭背叛的往事，不過卻極力幫Andy哥澄清，希望大家不要錯怪無辜的人，由於對兩人的態度有所落差，加上與小薰私下幾乎零互動，不免讓人好奇其真實性，不過至今兩位當事者皆未做出回應。

ㄚ頭及小薰都是從節目《我愛黑澀會》出道。(圖／李威德攝)

