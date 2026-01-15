丫頭自爆罹患三高！「每週喝7天酒」健康亮紅燈 掉髮量嚇壞全場

記者徐珮華／綜合報導

丫頭（詹子晴）是演藝圈「副業女王」，事業版圖橫跨餐飲、美容、快電商等領域，月收入上看百萬。不過她近日在節目中自爆，創業生活為她帶來職業傷害，不僅出現三高問題，胃部也受傷，甚至伴隨手麻、臉麻等症狀，每天掉髮量更是驚人。

丫頭事業有成，堪稱副業女王。（圖／翻攝自丫頭IG）

丫頭曾配合節目內容進行抽血檢測，結果被醫師告知數值異常，進一步檢查後發現，正常應在150以下的三酸甘油酯（TG），自己竟然飆破300。她也提醒，許多人自認年輕、身形纖瘦，就忽略了三高風險。

丫頭將健康亮紅燈原因歸咎於創業。她2016年創立手搖飲品牌「不要對我尖叫」，初期為研發產品，每天試喝約20杯含糖飲料，對身體造成不小負擔；隔年又投身酒吧事業，親友時常光顧，即便每週營業6天，她卻幾乎天天都得喝酒。當時年僅20多歲的她，已明顯感覺外貌老化，胃部也因此受傷。

丫頭自爆健康亮紅燈。（圖／翻攝自《女人我最大》YouTube）

她坦承後來長達10個月不碰酒精，如今也退股手搖飲品牌，健康狀況一度改善。然而近期因應酬再度開始飲酒，掉髮狀況加劇，無奈直呼「我沒做（造型）的時候就一小把，洗頭洗一洗會一撮（落髮）」，對於自己的健康狀況感到憂心。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

