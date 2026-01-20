丫頭驚喜同框王鶴棣！ 2人合照曝光網驚呼：真的破次元

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國人氣男星王鶴棣演唱會「D.Party」17日在澳門舉行，當天除了精彩演出外，還聚了多位驚喜嘉賓一同演出，不少藝人也到場支持王鶴棣。其中，台灣藝人丫頭（詹子晴）也親自買機票飛往澳門為王鶴棣應援，並貼出兩人合照寫下：「王鶴棣演唱會好看，棣棣真的是很認真的藝人。」兩人的驚喜同框，意外成為粉絲關注焦點。

台灣藝人丫頭（詹子晴）也親自買機票飛往澳門為王鶴棣應援。（圖／@ava112411、@dylan_wang_1220）

合照中可見，王鶴棣以深邃立體的五官搭配一頭金髮亮相，身穿adidas運動外套，臉上點綴的亮片妝容更襯托出帥氣與時尚感。站在一旁的丫頭則身穿羊羔毛絨背心、戴著報童帽，露出甜美燦爛的笑容，與王鶴棣同框自拍。

丫頭在貼文中寫道：「有些演唱會，不是因為你認識這個人，而是你走進現場後，自然就懂了。會明白為什麼這個舞台，坐滿了人。在舞台上全力以赴的人，現場真的感受得到。舞台、燈光、音樂，都讓這場演唱會很完整。」丫頭更感動直呼：「棣棣超棒的。」

對此，不少網友看了兩人的合照驚呼：「感謝喜歡棣棣，棣棣真的超好的」、「哇塞丫頭也來了」、「哇，丫頭也去演唱會了啊，還是上學那會看的你們的劇」、「哇，丫頭也喜歡棣棣啊！真好」、「真的破次元耶」、「哇，太神奇了！我的青春和我的擔夢幻聯動」。

王鶴棣（左）以深邃立體的五官搭配一頭金髮亮相，身穿adidas運動外套，丫頭（右）則身穿羊羔毛絨背心，露出甜美燦爛的笑容。（圖／詹子晴丫頭 小紅書）

