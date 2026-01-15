丫頭鬧翻小薰「疑遭她陷害解約」！鬼鬼不忍鬆口了 真實內幕曝光

記者蔡維歆／台北報導

從《我愛黑澀會》出道的ㄚ頭及小薰近來報導傳兩人友情疑生變，主要是當年丫頭曾透露遭某「黑澀會」閨密背叛，對方還四處散布流言，讓她心灰意冷決定跟公司解約，由於線索全指向小薰，加上ㄚ頭始終未幫小薰澄清，讓傳聞甚囂塵上。而鬼鬼也曾是《我愛黑澀會》成員，今天出席活動也做出回應。

鬼鬼跟大家拜年。（圖／記者鄭孟晃攝影）

鬼鬼今天出席法國時尚軍靴品牌PALLADIUM「探索 JOY 星」活動，被問到丫頭、小薰是否不合？鬼鬼說有點開看新聞，但自己也不知道真實狀況，「我發現他們這個事情發生的時候，我已經離開了，我不在團體內，她們好像是後來剩下的那幾個人又在組了團體的事情，那時候我好像就在內地拍戲。」

那跟兩人熟嗎？鬼鬼說已經很少聯絡，「我跟妹妹們基本上都比較少聯絡了。」那跟粿粿不倫的王子呢？鬼鬼也說本來就沒有太多私交，「因為很多網友都惠說甚麼怎樣？但真的就沒有私交，大家只會看到我們在戲裡很相配，但私下會不會是朋友這件事，我是覺得沒有一定都要跟大家報備，我自己知道他是不是我朋友就好了。」

