中上市公司CEO失聯! 傳剛上任2月就被帶走 公司否認慘遭「光速打臉」

[Newtalk新聞] 根據陸媒《鳳凰網財經》今 ( 4 ) 日報導，大潤發母公司高鑫零售今早在港交所發佈公告稱，公司暫時與 CEO 李衛平無法取得聯繫。這也意味著這位剛剛入職僅兩個月的上市公司CEO「失聯」了。

實際上，此前就有消息稱，李衛平被警方帶走協助調查，上週五開始已未出現在公司。不過，昨日，高鑫零售方面向媒體回應表示：「假的，在報警了」，並稱李衛平正在上班。

不過，僅僅一天過後，高鑫零售的回應就被自己的公告「光速打臉」了根據公告披露的簡歷，李衛平，47 歲，是一位在零售行業積累了逾 20 年經驗的老將，在成為高鑫零售 CEO 之前，於 2018 年 9 月至 2025 年 11 月，一直任職於盒馬，曾任盒馬華北北京大區總經理、盒馬鮮生業態首席執行官及盒馬首席商品官，離任前任職於盒馬總裁辦。

而在更早之前的 2007 年 6 月至 2018 年 8 月，李衛平一直任職於樂天超市有限公司，曾擔任其法定代表人及樂天華北區總經理。

對於李衛平失聯的原因，高鑫零售並未在公告中進行披露，只是表示該事項與集團之業務及營運無關，對集團也無重大不利影響，並表示在此期間，集團的日常業務營運及管理將由公司董事會主席華裕能暫時負責。

本來李衛平接任 CEO 被外界視為高鑫零售自救之舉——在其接任之前，高鑫零售披露的 2026 財年中期財報顯示，截至 9 月 30 日的 6 個月內，高鑫零售實現營業收入 305.02 億元人民幣 (以下同)，同比下滑 12.01%；經營溢利 2.71 億元，同比降幅達 56.4%；公司權益股東應占利潤由去年同期的 2.06 億元轉為虧損 1.23 億元。而在盒馬內部被稱為「大姐」的李衛平，曾長期主導商品體系建設、產地直采網路優化及爆款商品創新。

值得一提的是，高鑫零售近年來正處於多事之秋，公司股權方面出現重大調整。2017 年，阿里巴巴首次入股高鑫零售，2020 年進一步增持後，高鑫零售成為阿里巴巴集團的並表子公司。但在去年 1 月，阿里巴巴以 131 億港元出售全部股權，德弘資本入主。

此後，一系列人事變動開始——大潤發創始人黃明端辭任董事會主席，由德弘資本聯合創始人兼 CEO 華裕能接任；同時，阿里巴巴方面委派的非執行董事秦躍紅、韓鎏等也相繼辭任，德弘資本提名的王冠男、梅夢雪等進入董事會。

