中丟包3詐犯自行搭機返台 我刑事局緊急派員接人

中國公安3日以小三通方式，沒循兩岸共打機制，就直接遣送10名台籍洗錢、詐欺嫌犯返抵金門，4日打算也以同樣模式，再丟3人回台，被陸委會以查明身分為由，在碼頭擋下，沒想到當日晚上，中國公安又讓3名台籍嫌犯自行搭機抵達松山機場。

陸委會副主委兼發言人梁文傑4日表示，「另外3名能不能上船，決定權是在我方，那我們現在也在做查證的工作。」

松機返台的3人身分，是否就是在廈門碼頭遭我方擋下的3人？目前陸委會暫無回應，但這3人要抵達松機一事，刑事局得知後緊急派員，其中1人確定在台無通緝身分，詢問後自行離開；另外2人，則分別因違反槍砲彈藥管制以及過失傷害，逃亡海外多時，目前已送往北檢等待執行。

即便近年我方也有要遣返回去的人犯，但陸委會表示，兩岸過去簽署的「共打協議」，顯然近期對岸因政治障礙，不願意執行。

民進黨立委吳思瑤指出，「任何的犯罪協防、偵辦或者是遣送人犯，不分國家，台灣都願意在司法互助的前提下，一同來合作，也希望其他國家在協助打擊犯罪，遣送人犯的時候，也務必做到嚴謹，也要能夠做到負責。」

國民黨立委牛煦庭表示，「民進黨執政的這段時間，兩岸完全沒有一個可以對話的管道，很多既有的制度性上面的合作，也會受到影響跟波及，陸委會跟海基會都還在，不要這個東西，球來了接不住。」

面對中國「丟包人犯」恐怕成為未來常態，藍營喊話政府趕快啟動溝通，學者則提醒，對岸的試探行為，我方應設法拿回主動權。

兩岸政策協會研究員吳瑟致指出，「例如說，在遣送回來的時候，他一定也得通知，因為他通知完也必須得上船，需要進一步確認人員以及確認對方，在處理這件事情的過程當中，建立一套時間軸，而不是只是片面，對方、對岸在處理遣送之後我們只能配合。」

根據陸委會提供的資料，截至今（2025）年9月，包含拘留、起訴、審判中等情況，共有873名台籍詐騙犯在中國，陸委會則喊話對岸，還是希望能回到以往的固定機制。

