中丸雄一「APA飯店不倫」再失言 罵臭老太婆遭炎上

中丸雄一不倫風波後復出，日前現身直播電視節目卻因失言再度掀起爭議。（翻攝自網路）

日本前男偶像團體KAT-TUN成員中丸雄一「APA飯店不倫」風波後復出不久，近日又因電視節目直播中的發言再度引發爭議。

不久前中丸雄一如常現身TOKYO MX《5時夢中！》直播節目，聊到「日常生活中嘴巴會變得很壞的瞬間」，自曝在開車時看到年紀大的女性危險駕駛，心中會浮現「這個臭老太婆」的字眼，相關發言雖引發現場來賓的笑聲，卻在播出後於網路掀起炎上風波。

回顧中丸雄一於2024年1月與前日本電視台主播笹崎里菜結婚，卻在半年後被《週刊文春》爆出狂約女大學生20次、平價APA飯店密會，不倫疑雲重創他多年來累積的正面形象，也因此接連退出節目、暫停演藝活動。

歷經約3個月的自肅期後，中丸雄一在今年1月宣布復出，轉以拼勁十足的外景與不計形象的路線重新出發。然而這次失言，仍遭網友狠批「就算心裡想也不該在電視上說出口」、「是想轉型毒舌路線嗎？」讓不少人質疑中丸雄一復出後的人設定位與言行分寸。

