中二手平台出現「網路乞丐」下單1元可獲感激與誇獎

中國二手交易平台上近日出現「賽博乞討」(又稱網路乞丐)現象，部分商家上架售價1元人民幣、卻無任何實物與服務的商品，買家付款後僅獲得「感激」或「誇獎」。此類行為引發關注，平台方面強調屬違規，律師則指出若涉及虛假資訊恐觸犯詐欺。

極目新聞報導，有商家在平台上架「1元商品」，並以「主包陷入困難、買下即可獲得感激」為賣點。

該商家受訪表示，自己工作不穩定、確實缺錢，因此將「線上乞討」視為副業。他坦言：「（買家）下單後什麼也得不到，屬於花錢做慈善。」但目前還沒有人下單，未有任何收入。報導指出，該帳號還販售叫醒服務、外賣券、飲品券等項目。

另有商家透露，其所謂「文明乞討」純屬「玩抽象」，支付1元可提供遊戲陪玩或聊天服務。

對此，閒魚客服稱，平台堅決抵制各類違規訊息，上架無實物商品進行乞討屬違規行為，若查證屬實將依規處置。

