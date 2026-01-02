「中亞北韓」數位轉型 土庫曼宣布加密貨幣合法化

中亞國家土庫曼在新年第一天正式將加密貨幣挖礦與交易合法化，此舉對這個被稱為「中亞北韓」的封閉國家而言，堪稱是一大政策轉變。

美聯社報導，土庫曼總統謝達爾．貝迪穆哈梅多夫(Serdar Berdimuhamedov)於1日簽署一項虛擬資產管理法案，將加密貨幣正式納入民法規範之中，由該國央行負責監管。不過，儘管在數位經濟改革上出現突破，土庫曼政府仍高度控制國內網路環境，也未將數位貨幣納入法定支付工具、貨幣或證券。

廣告 廣告

土庫曼過去曾是蘇聯的一部分，經濟高度仰賴天然氣出口，中國是其最大買家。

除了數位領域的改革，土庫曼去年4月也推出電子簽證，方便外國人入境。這個威權主義國家自1991年獨立以來，曾嚴格限制外國人入境，許多簽證申請常因不明原因被拒絕。(編輯：許嘉芫)