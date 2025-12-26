中亞聯大獲國家新創獎肯定 AI守護居家洗腎病患、拍照即知感染風險

中亞聯大獲國家新創獎肯定，AI 守護居家洗腎病患、拍照即知感染風險。（圖：亞大提供）

第22屆國家新創獎日前頒獎，由中國醫藥大學與亞洲大學組成的「中亞聯大」系統學校團隊，憑著「人工智慧輔助偵測腹膜透析導管出口感染與遠端監控雲端平台」系統，在激烈競爭中，脫穎而出，榮獲「2025國家新創獎」肯定。

中國附醫居家透析科主任王怡寬指出，目前全球約40萬名腹膜透析病患，雖然居家透析便利，但病患每月僅回診一次，日常護理全靠自己。傳統上，病患只能依賴肉眼觀察導管出口，往往因缺乏專業判斷，錯失治療黃金期 。王怡寬分析，導管出口感染發生率約每100病人月1次，其中，高達15%至20%的感染者，會併發嚴重腹膜炎，甚至面臨移除導管、被迫退出腹膜透析的困境 。為突破此臨床困境，團隊導入先進的AI影像辨識技術，並與欣技資訊公司（CipherLab）展開產學合作 。透過深度學習模型判讀臨床影像，開發一套操作簡易的雲端平台。病患只需利用智慧型手機拍攝導管出口並上傳，系統即可即時分析紅、腫、分泌物等異常跡象 。臨床數據顯示，該系統的準確率高達91.1% ，能有效提供即時預警，透過欣技資訊(CipherLab)的護理專用手機（RS38H），更能大幅降低感染風險。

亞洲大學生醫系教授王昭能表示，面對腎臟公共衛生防治的挑戰，醫療大數據與AI的結合是必然趨勢。他說，團隊2024年就以「居家血液透析智能監控與預警系統」獲獎，今年（2025年）再以「人工智慧輔助偵測腹膜透析導管出口感染與遠端監控雲端平台」相關應用，再次獲獎，顯示團隊正逐步完成全方位的腎臟健康管理系統藍圖。王昭能強調，透過「中亞聯大」的跨領域整合，結合臨床醫師的專業驗證與電腦科學的數位技術，才能成功開發出這套兼具安全性與舒適性的智能監控系統。目前該技術已取得台灣專利，未來將佈局申請美國專利，目標定錨國際市場，展現台灣在智慧醫療領域的創新能量 。（寇世菁報導）