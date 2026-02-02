中今彩539頭獎議員到底是誰？王瑞德縮小範圍「非國民黨籍」：大家都聽到了
媒體人王瑞德上月30日在社群平台表示，某位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，一問之下才知道對方幸運中了今彩539頭獎，獲得800萬元獎金、實領640萬。貼文發布後立刻引發熱議，大家紛紛猜測是哪位議員那麼幸運。隨著被點名討論的議員紛紛跳出來澄清，王瑞德昨日（2/1）再度發文縮小範圍，表示「非國民黨議員」。
王瑞德日前在臉書發文稱自己被某名台北市議員請喝珍珠奶茶，事後才知對方中了今彩539頭獎，對方還稱原本擔心今年的募款狀況，突然中獎讓他相當意外。貼文發布後，網友根據相關線索，以及開出頭獎的彩券行位置，推測應是松山信義區的議員，包括國民黨市議員有詹為元、戴錫欽、秦慧珠以及民進黨市議員許淑華、洪健益以及張文潔。
不過詹為元昨日跳出來否認，洪健益昨日出席冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動時，則稱1月29日上節目請飲料，當時被問起為何請客，便開玩笑說中了今彩539，純粹只是過年期間開開玩笑，自己並沒有中獎。台北市議會議長戴錫欽則回應，中獎人不是他、也不必問他，若有人中獎就趕快承認，若只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，造成大家困擾。
隨著多名議員接連跳出來否認，王瑞德昨日再度於臉書發文表示，其實這位中了今彩539的議員並非國民黨籍，當時電視台錄影剛結束，不過直播還有8千多人在線上，大家都聽到了，只是承不承認不重要，「太太知不知道才是重點」。後續王瑞德又另外發文指出，他一大早人在高雄、電話接不完，但他都守口如瓶，沒有向媒體透露是哪位議員，儘管有記者一直想要套話，但他直接告訴對方「當社會記者40年了，你從我口中套不出來的」。
誰中了800萬？傳說中的今彩539「幸運兒」洪健益親自解答了
2/3尾牙拜土地公「最佳求財時機、流程」一次看！發財金這樣放威力更強
議員中800萬頭獎！王瑞德爆北市的他中今彩539 喜請喝珍奶
