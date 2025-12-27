中介選音檔曝光! 解放軍"56所"砸2千萬人民幣助攻韓流

政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導

中國介選手段層出不窮，日本"讀賣新聞"報導，中國正運用各種AI技術試圖影響台灣即將到來的2026及2028總統大選，網路更曝光3份音檔，是中國解放軍及民間企業的秘密對話，兩人不只討論如何介入韓國瑜高雄市長選戰，更在對話透露相關資金流向、甚至懂得利用解放軍底下"56所"，製造金流斷點。

2018年韓國瑜當選高雄市長，這股席捲全台韓流背後，現在卻被日媒"讀賣新聞"揭露，竟有中共公然介選鐵證！

中共解放軍 丁姓處長vs.北京沃民高新科技負責人 齊中祥：「所以說年底這一仗很關鍵 很關鍵，那是我信你第一階段是500萬，這個2020年之前是還有1500萬，是啊，這一場選舉很關鍵，實際上是要抓手必須打贏，因為人家可信，就是戰線說出了關鍵選區，你沒辦法做到全面，對，當然啦能做到全面最好，就無懈可擊。」





相關音檔在X平台曝光，對話主角，分別是中國解放軍一位丁姓處長和北京沃民高新科技負責人的秘密對話，檔案清楚錄下，兩人討論如何介入2018年台灣選舉、讓韓國瑜當選，丁姓處長甚至警告這錢不是直接給、而是透過解放軍旗下"56所"製造金流斷點，並暗示兩項選舉共準備2000萬人民幣、約新台幣9000萬元應戰。

中共解放軍 丁姓處長vs.北京沃民高新科技負責人 齊中祥：「人家說韓軍你當不了，我說韓軍你當得了，123 最後韓軍你當選了，完了 6月，就這個系統出來了，所以說你必須要我們能介入這個事情必須的。」





立委（民）王定宇：「藉由外力的介入國家沒了，什麼政黨贏什麼政黨輸，都沒有意義，所以國安修法，要齊備我們的法律工具，我們常常以為的現象風向，或者聲量會一時的輿情，可能背後都有操作的痕跡，這三方面要盡快來努力，亡羊補牢為時不晚。」

台大政治系副教授陳世民：「中國它自己本身內部，過去有戰略資源部隊，現在信息資源部隊，簡單講它就是在做統戰的工作，可以看到2018年，跟2022年兩次選舉，都可以明顯可以看出明顯痕跡。」

讀賣新聞進一步分析中國意圖在2028年阻止賴清德連任，更預言2026年選後，輿論戰將更加激烈，中國介選，無孔不入。





