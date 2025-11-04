中企在峇里島絕美崖邊「蓋玻璃電梯」惹議 當局下令全面停工
印尼峇里省政府近日宣布，暫停一項由中國大陸開發商中國開世集團（China Kaishi Group）興建的「玻璃電梯」工程。該電梯原計畫設於峇里島最受歡迎的景點之一「克林金海灘」（Kelingking Beach，精靈海灘）高達182公尺的懸崖上，方便遊客通往海灘，但施工畫面曝光後，引發當地居民及旅客的強烈反彈。
根據《BBC》報導，一座被暱稱為「暴龍懸崖」（T-Rex Cliff）的懸崖，以其壯麗造型聞名於世。然而，電梯工程初期施工時，巨大的電梯井工程已切穿崖面，破壞畫面在社群媒體上瘋傳，許多網友批評此舉「嚴重破壞自然景觀」並且會加速侵蝕。
峇里島當局也指出，該工程並未取得完整的環評與建築許可，違規情節明確，因此勒令停工。當地居民接受《峇里太陽報》（Bali Sun）訪問時表示，「克林金海灘的美景被電梯工程破壞，實在可惜」，遊客來珀尼達島（Nusa Penida）是為了欣賞自然風光，不是來搭電梯的。
另有網友也在社群上留言批評：「這太愚蠢了。觀光客來峇里島就是想逃離城市的高樓叢林，結果你們卻要在懸崖邊蓋電梯，這完全背道而馳。」
峇里島參議員傑蘭蒂克（Niluh Djelantik）則長期反對該項目，她指出：「在這部電梯尚未動工之前，我們就已經提出警告，風險太高。」她並在工程暫停前一天於臉書發文呼籲，請以智慧的方式欣賞峇里的美麗，不要打造通往災難的捷徑。
目前當局尚未公布停工時間表，工程是否恢復仍待評估。不少當地民眾呼籲政府，應該修復現有通往海灘的階梯，而非推動這類「炫耀性工程」。據印尼媒體報導，該玻璃電梯造價高達1,200萬美元（約新台幣3.7億元）。目前從崖頂步行至海灘約需45至60分鐘，返程上坡則可能耗時2小時。
部分人士也擔心，若電梯啟用，遊客更容易抵達海灘，恐增加戲水意外。雖然克林金海灘以壯觀景致著稱，但由於海岸狹窄、浪勢強勁，官方早已禁止遊客下水；然而不少人仍無視警告，導致死亡及受傷事件頻傳。
近年中國資金在峇里島的投資不斷增加。除了這項電梯計畫，中國長業建設集團（ChangYe Construction Group）也與印尼當地企業PT BIBU Panji Sakti合資投資30億美元，興建峇里島第二座國際機場。
看更多 CTWANT 文章
2外國人「募醫藥費6萬」遭轟假手斷 網怒：從台中騙到台南
高雄小學生畢旅5千爽玩日本5天 旅日達人「職業病犯了」給6建議
謝侑芯猝逝案延燒！娃娃曾受邀遊大馬「對方提供違禁品」 發6聲明澄清
其他人也在看
回家驚見「陌生男女躺臥室」直呼噁心！男子還跟他打招呼 妻子爆真相
根據《南國今報》報導，李男表示，他與妻子結婚已有8年，育有兩名子女，原本家庭生活平靜。然而近日某天下班回家，進入臥室時卻發現床上躺著一對陌生男女，其中男子還向他打招呼說「hello」，讓他感到極度震驚與冒犯。李男說：「特別噁心，這是我和妻子共用的床。」他隨即質...CTWANT ・ 1 小時前
杜拜天價咖啡一杯3萬元！ 創金氏世界紀錄限量400份
這款「Nido 7 Geisha」誕生於2025年8月的「巴拿馬精品咖啡大賽」（Best of Panama），該賽事被視為全球最具指標性的咖啡拍賣會。此款為水洗處理的咖啡豆，以史無前例的98分驚豔專家，創下史上最高分，打破先前的96.5分紀錄，22位國際評審中更有6位給出滿分100分。由於產量極...CTWANT ・ 1 小時前
大學第一年過得不如預期？你並不孤單
許多新生懷抱著高度期待，認為大學將會是人生中最美好的幾年。BBC NEWS 中文 ・ 51 分鐘前
查非洲豬瘟！豬農陳姓父子涉1罪收押禁見 廚餘蒸煮機壞掉卻傳「舊照」矇混
台中地檢署檢方持續釐清非洲豬瘟案，持搜索票搜索台中市梧棲區養豬場陳姓父子，以及臺中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共計4處執行搜索，並約談4人到案說明。偵訊後，認定案關養豬場陳姓父子共同涉犯《刑法》行使業務登載不實文書等罪之犯罪嫌疑重大，今（4）日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准 。太報 ・ 1 小時前
台人打工度假「首選不是日本」？過來人點3殘酷現實
愈來愈多年輕人大學畢業後選擇出國打工度假，不僅為了體驗異國文化，也希望藉此累積人生第一桶金，一名男子好奇指出，台灣人熱愛到日本旅遊，但在選擇打工度假地點時，首選卻多為澳洲、紐西蘭等國家，而非鄰近的日本，貼文曝光後，引發網友熱烈討論，許多人直言，日本雖然環境優美、社會安全，但語言門檻高、薪資水平不具吸引力，加上職場文化嚴苛、壓力大，讓不少人卻步，「日本只適合旅遊，不適合外國人長住。」中時新聞網 ・ 1 天前
美聯準會理事庫克警告：關稅效應顯現 明年通膨恐居高不下
美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）3日警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，儘管總統川普想將她免職，她仍會履行自己的職責。庫克也談到自己正進行中的訴訟，對外界給予的支持，她很感激。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 24 分鐘前
中資退散！峇里島1玻璃電梯破壞環境 印尼當局下令停工
即時中心／林耿郁報導印尼峇里島當局近日下令暫停一項由中國開發商建設、位於知名景點克靈金沙灘（Kelingking Beach）斷崖上的玻璃電梯工程，原因包括疑似破壞天然景觀、未取得完整許可證照等；該工程已引來當地居民、國際遊客強烈反彈。民視 ・ 1 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前
高溫納災害性天氣 放假有譜
受極端氣候衝擊，高溫天數逐漸增加，立委提案修正《氣象法》將「高溫」納入災害性天氣，各單位可據此擬訂高溫出勤標準，但交通部尚未提出修法草案。交通部3日表示，贊成高溫假的方向，中央氣象署預定本月預告草案，待預告期滿、交通部報請行政院審查、核定，最快明年完成立法。中時新聞網 ・ 5 小時前
賴清德修理林岱樺夠聰明，也夠狠心
綜觀整起民進黨高雄市長初選，會發現賴清德對林岱樺的處置，可謂手術刀一般鋒利，其刀法之精準，下刀之猛烈，都堪稱政壇一絕，可謂夠聰明，也夠狠心。 筆者這樣的評論，有許多人可能不以為然。在非綠色輿論圈內，對高雄市長這一局的評論往往是「林岱樺造勢規模大，民進黨這下麻煩了」、「民進黨基層整合困難」等論點，比方台灣民意基金會董事長游盈隆就po文說：「林岱樺為高雄市長初選投下超級變數」。奔騰思潮 ・ 2 小時前
段宜康重磅力挺馬郁雯！他酸爆：曲棍球傳人
[NOWnews今日新聞]前三立記者馬郁雯確定將爭取民進黨台北市議員提名，新潮流大老段宜康將陪同今（4）日掃街拜票，發文表示力挺，引外界高度關注。對此，親藍粉專《不演了新聞台》狠酸，馬郁雯成為正宗曲棍...今日新聞NOWNEWS ・ 39 分鐘前
中國軍事擴張 澳洲防長籲國際應對
（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，隨著中國進行「當今全球最大規模的軍事擴張」，澳洲國防軍保護海上貿易航線的工作風險日益升高，包括途經南海的航線。中央社 ・ 1 小時前
聲援「我們都是沈伯洋」 范雲反遭這句酸爆
[NOWnews今日新聞]辜寬敏基金會1日舉辦「世代接力，公民力量再集結」論壇，會後大家舉起寫著「我們都是沈伯洋」的牌子大合照，與會的民進黨立委范雲也轉發該照片，表示聲援近期遭中國公安立案審查的綠委沈...今日新聞NOWNEWS ・ 40 分鐘前
彰化肉圓名店「豬出國，雞支援」 網笑雞的心聲：台灣不能住了
台中梧棲一處養豬場上月爆發非洲豬瘟疫情，政府為防堵疫情擴散，下令禁宰豬隻，全台使用溫體豬的小吃店深受影響。彰化員林一家肉圓名店順勢推出「雞肉圓」，並寫下「豬出國，雞支援」標語，讓許多網友看完笑出來，順勢幫雞隻們發聲「台灣不能住了」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
盧秀燕不是運氣差 而是她的漏洞最大
施文儀／前疾病管制局副局長鏡報 ・ 2 小時前
高雄的覺醒與轉型—從愛河污染整治到國際城市的道路
曾聰智／退休環工技師鏡報 ・ 2 小時前
Steam客服回「有屁股就不行」拒絕遊戲上架，引爆審核雙重標準爭議
近期，由獨立遊戲團隊 Sakura Studios 開發，非對稱多人遊戲《Aftermath Z: Red Pine Lake》在 Steam 申請上架時遭到拒絕，原因居然是遊戲的「身穿連身泳衣的女性背影」宣傳圖。事件很快就在遊戲社群中發酵，引發了玩家和開發者對 Steam 內容審核標準的質疑。許多人認為，相較於平台上其他更為裸露或暴力的內容，因為一張背影宣傳圖就拒絕遊戲上架，這樣的審核太誇張。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
獨家》中市府擅闖清消恐造成採檢「偽陰性」 專家分析原因一次看
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，該場經中市府多次清消，仍二度檢出陽性，中央派國軍助清消，中市府於風乾前擅闖清消，恐導致採檢呈偽陰性，專家今（3日）表示，場地未乾燥就驗，因消毒水含氧化劑，讓PCR失效，也有專家指出，採檢需2次以上陰性，破壞現場會誤判。自由時報 ・ 23 小時前
2025銅鑼杭菊生活節來了，浪漫賞花路線、杭菊宴美食、接駁車資訊一次看！
2025銅鑼杭菊生活節11/15～11/16將在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村盛大登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 11 小時前
台肥今將推舉吳音寧任董座 張景森猛轟民進黨用人沒制度
台肥公司上周公告，將由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，台肥今天（4日）早上將召開董事會，台肥將在會中通過推舉新任董事長吳音寧。前行政院政委張景森直言，民進黨對政治人才的任用，一直缺少現代政黨應有的基本制度，「都是各個派系山頭在拉幫結派」。中天新聞網 ・ 31 分鐘前