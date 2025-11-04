中企在峇里島絕美崖邊「蓋玻璃電梯」惹議 當局下令全面停工

中國開發商「開世集團」在精靈海灘建造玻璃電梯的工程。（圖／翻攝自X@pendakilawas）

印尼峇里省政府近日宣布，暫停一項由中國大陸開發商中國開世集團（China Kaishi Group）興建的「玻璃電梯」工程。該電梯原計畫設於峇里島最受歡迎的景點之一「克林金海灘」（Kelingking Beach，精靈海灘）高達182公尺的懸崖上，方便遊客通往海灘，但施工畫面曝光後，引發當地居民及旅客的強烈反彈。

根據《BBC》報導，一座被暱稱為「暴龍懸崖」（T-Rex Cliff）的懸崖，以其壯麗造型聞名於世。然而，電梯工程初期施工時，巨大的電梯井工程已切穿崖面，破壞畫面在社群媒體上瘋傳，許多網友批評此舉「嚴重破壞自然景觀」並且會加速侵蝕。

峇里島當局也指出，該工程並未取得完整的環評與建築許可，違規情節明確，因此勒令停工。當地居民接受《峇里太陽報》（Bali Sun）訪問時表示，「克林金海灘的美景被電梯工程破壞，實在可惜」，遊客來珀尼達島（Nusa Penida）是為了欣賞自然風光，不是來搭電梯的。

另有網友也在社群上留言批評：「這太愚蠢了。觀光客來峇里島就是想逃離城市的高樓叢林，結果你們卻要在懸崖邊蓋電梯，這完全背道而馳。」

峇里島參議員傑蘭蒂克（Niluh Djelantik）則長期反對該項目，她指出：「在這部電梯尚未動工之前，我們就已經提出警告，風險太高。」她並在工程暫停前一天於臉書發文呼籲，請以智慧的方式欣賞峇里的美麗，不要打造通往災難的捷徑。

目前當局尚未公布停工時間表，工程是否恢復仍待評估。不少當地民眾呼籲政府，應該修復現有通往海灘的階梯，而非推動這類「炫耀性工程」。據印尼媒體報導，該玻璃電梯造價高達1,200萬美元（約新台幣3.7億元）。目前從崖頂步行至海灘約需45至60分鐘，返程上坡則可能耗時2小時。

部分人士也擔心，若電梯啟用，遊客更容易抵達海灘，恐增加戲水意外。雖然克林金海灘以壯觀景致著稱，但由於海岸狹窄、浪勢強勁，官方早已禁止遊客下水；然而不少人仍無視警告，導致死亡及受傷事件頻傳。

近年中國資金在峇里島的投資不斷增加。除了這項電梯計畫，中國長業建設集團（ChangYe Construction Group）也與印尼當地企業PT BIBU Panji Sakti合資投資30億美元，興建峇里島第二座國際機場。

