中企準備開搶輝達H200、北京卻踩剎車？外媒：中國政府擬研議設下採購門檻

美國總統川普日前已同意輝達上上代AI晶片H200出口至中國，外界也傳出中國科技領頭企業也躍躍欲「買」，然而根據外電報導，中國政府正在考慮設下限制，以維持半導體國產化的進度與力度。

根據外電報導，接近中國政府決策高層的人士透露，中國政府近期開始討論是否要對H200設下額外門檻，比如說，可能要求有意購買H200的企業提出申請書，載明為何非買H200不可、為什麼無法改採中國本地AI晶片供應商的產品。

自從美國將中國多家企業列入實體清單，從半導體設備、IC設計自動化工具到AI晶片銷售都設下多重限制後，中國越發試圖與美國脫鉤，積極支持本地IC設計、半導體生產的國產化進程。外電報導更指出，中國國家發改委與工信部作為半導體自主計畫的兩大主管機關，除了審議限制措施之外，也有可能禁止公部門採購H200。

廣告 廣告

相對於中國政府對H200的「欲拒還迎」，外界傳出，包括阿里巴巴、字節跳動、騰訊等在內的中國網際網路巨頭，都準備對H200張開雙臂擁抱，主要原因還是在於，即便中國本地設計、生產的AI晶片，已經能應付不複雜的AI運算，但生態系、軟體支援度仍遠不及輝達，更不用說，輝達H200雖然是2023年發表的舊產品，效能還是輾壓絕大多數中國本地生產的AI晶片，參數量越大、能力越好的AI模型，要有效率、省時間地訓練，輝達還是首選。



回到原文

更多鏡報報導

美准輝達H200銷中 台股反應淡定、台積電挑戰重回1500大關

全球5成AI研究人員都在中國 黃仁勳：我們必須跑得更快

輝達挑戰者出現了 Google引領新一波AI大潮