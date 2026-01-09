中企署今年續推雙軸轉型 中小企業深度節能減碳1萬噸

經濟部中企署表示，今年續推雙軸轉型，目標替中小企業減碳1萬噸。廖瑞祥攝



經濟部中小及新創企業署長李冠志今（9）日表示，今年續推中小企業雙軸轉型，包括推動深度節能，以及AI試製實作課程；其中，節電潛力至少6,230萬度，落實減碳至少1萬噸；培育至少1,500人次AI人才。

中小及新創企業署今天舉行年度記者會，李冠志表示，去年1月14日啟動中小微多元振興發展計畫，已展現初步成果。並規劃於2月6日至7日在松山文創園區2、3號倉庫舉辦成果展。

展望2026年，李冠志指出，目前中小企業大多未被課徵碳費，但仍要推動節能，就中小企業深度節能部分，規劃針對中小能源用戶1,500家，籌組節能服務團專家進場診斷輔導，串聯補助計畫及綠色融資等資源。

目前暫定要挖掘節電潛力至少6,230萬度，落實減碳至少1萬噸，藉以提升中小企業綠色產值或促進綠色投資至少1.2億元。

面對缺工及關稅議題，114年度也與11個法人合作開辦AI試製實作課程，今年度擴大到與13個技術法人合作。課程涵蓋紡織、成衣、塑膠、食品、機械、工具機、水五金、車輛、染整、自行車、印刷、鞋業、石材及零售等多元產業，預計培育至少1,500人次AI人才。

中企署今年也將持續辦理科技競賽，建立新創與大企業對接機制，藉成功案例鼓勵業者進入AI、半導體、綠能等重點產業。因此，將續辦科技新創競賽，藉由「企業出題、新創解題」的方式，為新創企業提供實際的市場驗證與成長支持。

中企署統計，自2022年起舉辦的科技新創競賽，已累計67家大企業1國際城市出題，選出88家新創企業，協助新創企業取得市場驗證與投資機會，也讓企業導入創新技術，強化新創生態系。

