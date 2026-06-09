中企署輔導有成，福寶科技完成1,100萬美元募資 加速拓展歐洲市場
【記者張嘉誠／綜合報導】
臺灣AI智慧醫療新創福寶科技（FREE Bionics）宣布完成1,100萬美元超額認購增資，由台杉投資管理之中東歐投資基金領投，並獲多家創投機構共同參與投資，展現國際資本市場對臺灣智慧醫療與AI機器人產業發展潛力的高度信心。
昨(8)日特別召開募資合作說明會，由經濟部中企署李冠志署長、台北市電腦公會黃鋆鋇資深副總幹事共同見證募資合作，現場由福寶科技創辦人暨董事長巫震華說明長期投入AI邊緣運算外骨骼機器人研發，透過結合人工智慧、精密機械與復健醫療應用，打造具國際競爭力的智慧輔具解決方案的成果。同場除本期領投的台杉投資外，彰能管顧、樂威科、南風永續、SIC永續影響力投資與台源國際等單位也出席，暢聊對於福寶科技的發展觀察與期待。
經濟部中小及新創企業署表示，福寶科技曾進駐中企署Startup Terrace亞灣新創園，自2023年參與Startup Terrace赴歐深耕計畫後，在政府資源協助下積極鏈結國際市場、投資人及產業夥伴，逐步建立海外市場基礎。此次獲得國際資金青睞，不僅展現臺灣新創團隊的技術實力與商業化能力，也彰顯政府推動新創國際化及市場拓展政策的具體成果。
福寶科技創辦人暨董事長巫震華表示，感謝經濟部中小及新創企業署一直以來挹注許多資源支持，更強調受中企署輔導，近年積極拓展歐洲市場，已成功進入捷克及波蘭等國，目前不僅正式落地捷克布爾諾（Brno），也順利完成波蘭地區的經銷合約簽署，近期更強勢新增了十個歐洲國家的企業合作意向。未來將持續深化中東歐布局，搶攻全球高齡化所帶動的智慧復健與科技輔具商機，以臺灣技術為基礎，讓臺灣智慧醫療創新成果服務更多國際使用者。
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