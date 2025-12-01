中企署辦亞灣新創科技嘉年華展現南臺灣企業創新實力

經濟部中小及新創企業署李冠志署長（左三）與參加亞灣新創科技嘉年華活動的新創企業與產業代表大合照。

▲經濟部中小及新創企業署李冠志署長（左三）與參加亞灣新創科技嘉年華活動的新創企業與產業代表大合照。

經濟部中小及新創企業署李冠志署長表示，高雄亞洲新灣區（亞灣區）由中央、地方政府與國內外企業共同投資，關於企業進駐亞灣區及營運協助，在中央由經濟部產業發展署負責，中企署則專責新創企業進駐「亞灣新創園」之提供辦公室、AI應用及雲端技術服務協助等。中企署日前在亞灣新創園盛大舉辦「亞灣新創科技嘉年華」，邀請超過五十家新創企業與產業代表齊聚一堂，共同展現南臺灣創新能量。嘉年華活動以「在地創育、AI 應用、數位轉型、健康照護、綠色科技、國際加速」六大主題規劃展區，共計四十七家新創事業展出最新科研成果，同時舉辦「AI 培育加速器成果發表」系列活動，完整呈現經濟部深耕亞灣生態系的成果。

中企署李冠志署長並見證進駐亞灣新創園的摯陞科技公司，與相宇集團及遠東醫電共同簽署合作備忘錄，三方將攜手整合技術能量，推動智慧航運與遠距醫療發展的新模式。本次嘉年華活動，包含臺灣微軟、AWS等國際大廠、國發基金天使投資方案辦公室、國立中山大學、國立高雄科技大學與有關創育機構、水產工業公會、資訊軟體服務公會等產業公協會代表亦共襄盛舉，現場逾三百位來賓，展現亞灣新創生態系蓬勃成長的強大動能。

李署長表示，亞灣新創園自成立以來，持續引入多元創新能量，積極推動南臺灣創新資源的均衡發展，鼓勵在地新創企業持續精進研發，將研發成果商業化，及擴大參與國內外展會及競賽活動，開發更多的市場合作。未來將持續透過整合亞灣新創園、高雄軟體育成中心及南科育成中心等南部創育能量，深化企業多元的合作與創業投資機會，並深耕產業鏈結，使新創生態系更加成熟並具備全球競爭力，成為南臺灣最重要的產業創新樞紐。

台灣微軟營運長陳婉瑜指出，新創企業是驅動產業轉型的重要推力，微軟長期配合政府推動創新政策，透過亞灣微軟加速器已協助五十五家新創企業從產品概念、開發到市場推進，提供完整加速服務，降低成本並強化市場競爭力。

中企署指出，在推動產業智慧化方面，亞灣新創園積極與產業公協會合作，協助在地企業導入創新解決方案，進駐新創企業樺誼科技協助鮮饌國際公司導入「水產加工製程 IoT 管理系統」，解決產業面臨的原料多樣、製程繁複造成管理不易等問題，成功提升效率帶動水產加工業加速智慧化升級。此外，亞灣與林口新創園共同舉辦科技新創競賽已邁入第四年，以「在地企業出題，新創解題」模式協助產業創新。

中企署表示，亞灣新創園自二○二一年啟用已吸引逾三百家涵蓋 AI、5G、智慧製造、健康照護及綠色科技等領域的新創企業進駐，成為南臺灣新創密度最高的園區聚落，同時協助超過六六○家企業走向國際，拓展至東北亞、東南亞、歐洲、美國等市場，媒合市場合作與投資案超過新臺幣廿七億元。園區串接 AWS、臺灣微軟等國際雲端企業，打造跨國資源共享平台。