中企署頒獎表揚投入中小企淨零輔導之績優財會團體與金融機構

經濟部中小及新創企業署今年首度與會計師、記帳士、記帳及報稅代理人等三大財會專業團體合作，建構全國在地碳健檢服務網絡，透過財會團體協助中小企業蒐集碳排放數據並提供減碳建議，打造全新「記帳兼記碳」服務模式，也是國內首次導入AI數位系統進行中小企業碳排計算，開創跨域合作的新模式。

中企署日昨特別舉辦「碳健檢績優服務團隊頒獎典禮」，邀商業發展研究院許添財董事長、記帳士全國聯合會賴妙菊理事長、報稅代理人全國聯合會李木欣理事長、會計師公會全國聯合會成昀達主委、金融聯合徵信中心張國銘代理董事長共同出席，並由中企署李冠志署長頒發獎證，肯定財會團體與金融機構投入中小企業淨零輔導的努力。

中企署李署長致詞表示，為協助中小微企業多元發展，經濟部在今年一月十四日啟動中小微企業多元振興發展計畫，透過支持數位轉型、淨零轉型及通路布建等措施，強化企業競爭力。我國中小企業多數仰賴財會專業團體處理帳務，財會人員在協助中小企業於日常業務中接觸減碳資訊、推動淨零轉型方面，已成為不可或缺的重要夥伴。李署長感謝財會團體與金融機構的共同努力，讓減碳及碳健檢觀念深入中小企業。

中企署表示，鑑於中小企業在淨零轉型過程中因資源有限，亟需外部協助，自今年初啟動碳健檢計畫，除與六家金融機構合作媒合企業參與碳健檢外，亦培育超過二千五百位財會人員成為碳健檢人才，協助近一萬二千家中小企業完成油、電、水、氣、材各項營運資料的蒐集，並透過於AI碳管理平臺輸入金額與用量，自動換算成年度碳排放量並分析企業碳排資訊。

AI碳管理平臺不僅具備首創性，其科技應用更展現高度實務價值，平臺可自動換算碳排、產出分析報表，大幅提升資料蒐集效率與判讀精準度，有效協助中小企業找出高能耗設備等碳排熱點，作為設備汰換與管理優化的重要參考。同時，相關碳排資料亦可提供金融機構作為綠色融資評估基礎，支持中小企業推動永續轉型。

為感謝財會團體及金融機構對本計畫的投入與貢獻，中企署本次頒發四項獎項，分別為媒合申貸企業參與碳健檢服務累計達一百案的金融機構，授予「永續金融推動獎」；完成八百家碳健檢實作的公會，授予「碳健檢卓越公會獎」；服務一百家以上企業碳健檢的財會團體，授予「碳健檢績優服務團隊獎」; 服務五十至九十九家企業碳健檢的財會團體，授予「碳健檢優良團隊獎」。