中企署2026年任務 深度節能、AI及拓展海外

[NOWnews今日新聞] 經濟部中企署今（9）日舉辦年度記者會，談到2026年重要推動計畫，中企署長李冠志報告中提到，「中小企深度節能」、「AI試製實作課程」及「協助拓展海外市場」是重要推動計畫，今年目標輔助1500家用戶改善節能，目標節電潛力可達6230萬度，落實減碳至少1萬噸，促進綠色投資1.2億元。

今年是歐盟實施碳邊境調整機制（CBAM）首年，但李冠志指出，各國都不排除會再提出碳管制措施，因此占國內企業高達9成的中小企也必須盡快調整。對此，中企署今年規劃針對1500家中小能源用戶，籌組節能輔導團進行診斷輔導，並串聯補助計畫、綠色融資等資源，來加速業者改善節能。

李冠志強調，深度節能無法僅靠上課達成，必須由專業團隊進場輔導，目前已籌組北、中、南三個團隊，針對空調、動力、照明等高耗能領域進行診斷，找出電力洩漏或能源耗費的關鍵點，更進一步與榮譽會計師、記帳士及稅務代理人合作，協助中小企業記錄「碳帳」，從水費、電費、汽油費等基礎支出掌握碳排足跡。

數位轉型方面，經濟部已開發12大產業專屬AI教材，諮詢及輔導業者達2.7萬家。他指出，除了提供24小時不打烊、內容生動的「網路大學校」免費線上課程外，更強調「有人教」的實作體驗。

今年將延續與法人合作的AI試製實作課程，並預計在2026年擴大至13個法人，涵蓋塑膠中心、金工中心、精密機械中心等，針對紡織、成衣、食品、水五金等產業，培育至少1500人次的AI人才。

針對30人以下的小微企業，政府更提供每人最高1萬元、每家最高10萬元的數位人才培訓補助，並延長完訓期限至今年3月底，以減輕小微企業的人力派遣負擔。

最後，拓展海外市場則是2026年的另一大重點。李冠志表示，將持續深化與比利時、波蘭及美國等已簽署MOU國家的雙邊合作。

他特別說明日本市場進入門檻較高，需建立長期信賴關係，未來將透過工協會與當地縣市政府、長照機構合作負責「帶頭」，甚至鼓勵台灣中小企業利用豐富的財務資源，以併購方式結合日本先進技術，共同開發第三國市場。

