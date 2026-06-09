中企署SBIR強化創新研發動能

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經濟部中小及新創企業署長李冠志昨（九）日於經濟部會議室，主持「SBIR小型企業創新研發補助成果記者會」，展現政府支持中小微企業創新研發的具體效益。李署長表示，一一五年為加速產業轉型，與地方攜手引導在地中小微企業對接國家政策，提高補助上限，核定金額較一一四年同期翻倍、件數提高四十四%，並增加卅三%的AI技術導入。同時，設定創新科技主軸，通過AI智慧應用、無人載具應用及淨零應用等共二十案，預期將帶動企業拓展國內外營收達二·一億元，全面加速帶動中小微企業從雙軸轉型至百工百業智慧升級。

中企署指出，SBIR計畫長期致力於打造最友善的研發補助環境，今年更進一步對接產業轉型需求、提高補助額度，引領中小微企業全面共享AI等創新科技帶來的加值紅利，提升競爭優勢。

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李署長表示，SBIR計畫依據企業不同發展需求，提供三大研發補助類型：「地方型」協助發展在地特色產業，「中央型」支持產業技術創新與服務升級，「跨域型」則鼓勵中小及新創企業跨域共同合作，運用創新科技或商業模式增加營收。

SBIR陪伴中小微企業從創意發想、產品開發至商模落地，是企業投入創新研發的重要後盾。其中，地方型與中央型的「先期研究（Phase1）」提供一百萬元至一五○萬元補助，協助企業解決研發初期資金缺乏的挑戰，降低創新嘗試門檻，協助中小微企業積極投入研發，進一步開拓新市場、創造新商機，為企業成長與產業升級注入創新動能。

記者會也特別邀請鑫榮機械公司王邦任特助、上泰工業公司李玉蓮總經理、遊山茶訪公司陳冠霖執行副總經理及先知科技公司曾登琳副總經理等四家企業代表，分享透過SBIR協助產業升級轉型之成果。

「鑫榮機械」於第三代接班後，積極針對既有製程進行數位化，產能提升一五一%，並拓展英國、南非及菲律賓等市場；「上泰工業」為滿足客戶綠色需求，開發低碳化汽車金屬料件，北美營收大幅成長五十%，產值高達新臺幣四億元；「遊山茶訪」開發AI識茶機台，解決茶產業面臨缺工、技術斷層等營運困境，成功拓展英國、法國及韓國市場；「先知科技」運用AI技術，協助農、工產業優化生產製程與品質管理，成功將智慧方案導入國內二十家中小微企業，並打入日本食品產業，取得國內外共三千萬元訂單，展現AI應用帶動產業升級的具體成果。