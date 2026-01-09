中企署SelectUSA Tech培訓啟動

經濟部中企署於日前在社會創新實驗中心舉辦「二○二六年SelectUSA Tech培訓課程始業式」，向二十家獲選新創團隊說明Selec-tUSA Tech參加事項並啟動培訓，後續將展開為期4個月的密集課程，爭取今年5月在美國SelectUSA Tech新創競賽獲得佳績與投資機會，美國在台協會商務組代表亦蒞臨指導。

中企署表示，面對全球產業快速變遷及供應鏈重組，中企署積極協助新創團隊發展，並赴海外布局取得市場先機。美國是臺灣新創團隊聚焦的重點市場及合作夥伴，今年透過提前啟動新創團隊徵選與培訓作業，提供完整訓練課程，協助團隊做好充足準備，包含強化創業與市場趨勢交流，並在專屬輔導教練與具全球投資經驗的業師指導下，提升書面資料、簡報表現的應對能力，並結合海外落地法律、跨境稅務及商務拓展等實務知識建構，使新創團隊進一步銜接國際市場與投資資源。

廣告 廣告

二○二六年選擇美國投資高峰會(SelectUSA Investment Summit)是美國商務部主辦的全球最盛大招商活動，將於5月3日至6日在美國馬里蘭州舉行，其中新創競賽更是全球新創團隊進軍美國市場的首選盛會。

本次獲選參加SelectUSA Tech培訓的新創團隊涵蓋健康科技（Health Tech）、國防科技（Defense Tech）、能源科技（Energy Tech）、資通訊軟體（ICT/Software）、開放科技（Open Tech）等5大領域，產品技術則聚焦人工智慧與醫療數據應用、精準醫療與數位健康、即時監測與資料分析、高效能材料與能源轉換技術、雲端軟體平台與跨產業應用等解決方案，展現我國的先進技術與創新思維。

出訪行程除參加SelectUSA Tech競賽，也將前往矽谷及洛杉磯等重要創新聚落，鏈結當地新創生態圈之人脈、資金與資源，並與美國企業及投資機構交流，提升臺灣新創團隊國際知名度與投資媒合機會。