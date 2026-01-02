中低收入家庭與經濟繁榮脫鉤 美K型分化預料2026年不會消失

​美國經濟2025年呈現出鮮明的「K型」分化格局，預料2026年也不會消失。(路透)

美國經濟去（2025）年呈現出一種鮮明的「K型」分化格局：高收入群體和資產持有者持續從經濟成長中受益，而中低收入家庭面臨的財務壓力有增無減；進入2026年，有線電視新聞網（CNN）報導，此一趨勢絲毫未見緩和。

維吉尼亞州單親父親薩特菲爾德（Marcus Satterfield）深刻感受到這道裂痕。他取消了往年都會有的聖誕聚會，將送禮預算砍半，卻仍無法阻止信用卡債務因房租、電費與日常開銷而走高。他正考慮兼差當Uber司機，換取額外收入，代價是犧牲陪伴女兒的時間。

在亞利桑納州，76歲已退休的納維安諾（Helen Nerviano）與患有末期帕金森氏症、需有人全天候照料的丈夫同住。由於食品、服飾、保險與醫療費用輪番上漲，她的固定收入連應付日常開銷都吃力，甚至已將重返職場或申請破產列入考量。

他們的困境，與官方數據呈現的經濟繁榮景象形成強烈對比。美國第3季經濟成長年率達4.3%，失業率徘徊於充分就業的4%-5%區間，通膨維持在3%以下，而薪資成長高於物價漲幅，股市也屢創新高。

然而經濟果實的分配極不均衡。多數產業仍陷入招聘低潮，一般人員的求職期拉長，薪資增速放緩，消費者違約率開始攀升，股市財富效應集中於高收入家庭。

穆迪分析經濟學家貝格利（Justin Begley）指出，消費支出主要由高收入家庭支撐，「中低收入家庭的薪資才剛開始追上通膨。」

K型復甦的裂痕，在債務數據上看起來尤為清晰。紐約聯準銀行數據顯示，美國家庭債務總額升至創新高的18.59兆美元。信用卡嚴重逾期比率升至14年來最高的12.41%，消費者破產案件達五年高點，而學生貸款違約率仍徘徊在歷史高檔。

展望2026年，微光與逆風並存。部分消費品公司為刺激需求已開始降價，聯準會有可能進一步降息，新稅法中的減稅措施有可能為中低收入家庭提供緩衝。

然而，根據穆迪的貝格利，最大的不確定性仍在關稅。若川普能降低關稅，將顯著提升確定性並抑制通膨，成為「經濟的真正福音」。

