中低收入戶竟收到「過期近8年白米」 桃園區公所稱「標錯」

即時中心／徐子為報導



桃園市桃園區公所上（1）月31日舉辦冬送暖活動，媒合慈善團體捐贈物資給中低收入戶，不過議員黃瓊慧接獲投訴，有受贈戶竟收到過期近8年的白米。對此，區公所回覆是「印錯」，非實際上過期。





受贈戶投訴指出，自己是中低收入戶，依區公所公告日期前往領取，物資內有1包白米，保存日期顯示，稻米期別2016年2期，製造日期2017年2月8日，有效日期2018年2月7日，已過期近8年。讓他困惑，到底是打錯、還是真的過期這麼久，盼可詳細調查。



黃瓊慧表示，桃市府媒合慈善團體幫助1583戶弱勢家庭，儘管立意良善，未料受贈民眾卻收到過期快8年白米，負責發放的桃園區公所，回覆「白米沒有過期而是日期印錯」，黃認為此說法「讓人無法接受」，根本是搪塞說法，包裝上還有稻米的生產期別，說印錯真的太牽強，接下來還有數次寒冬送暖活動，要求市府、區公所應嚴格把關，避免再發生類似問題。



對此，許敏松坦承，確實有收到受贈戶反應白米有過期，公所也向提供者查詢，將發簡訊給受贈戶，提醒檢視日期，有問題可進行更換，未來在受理物資捐贈時將請同仁確認檢查，避免類似情況再發生。



桃園區公所今指出，對於受贈戶反映愛心米有效期限標示逾期，經向提供方查核為標示錯誤，但為保障民眾權益與食品安全，將主動通知當日所有領取物資之民眾，如有領取到效期標示錯誤的白米，請攜帶標示錯誤產品至本公所辦理更換，未來將持續強化物資收受與查核機制，確保活動品質與民眾權益，將每一份愛心都能讓市民安心。





