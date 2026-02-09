中低收入老人假牙補助案喊卡 衛福部揭原因

▲實施16年的「中低收入老人假牙補助案」今年喊卡，衛福部表示，主要是因應《財政收支劃分法》修正後，業務將回歸地方辦理。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 中央實施16年的「中低收入老人假牙補助案」恐喊卡。衛福部回應，主要是因應《財政收支劃分法》修正後，中央與地方財政權責重新調整，相關補助業務回歸地方辦理，資源配置也能更貼近各地實際需求，截至114年6月累計8.8萬長者接受補助。

為維護經濟弱勢老人的口腔健康，衛福部自98年度起編列預算挹注地方政府辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，依各縣市需求規模核定補助，並依老人需求提供不同補助樣態。

114年總補助經費為7281萬2,000元；截至去年6月，歷年累計接受本補助服務之中低收入老人已逾8.8萬人。

不過，衛福部社家署署長周道君受訪時提到，各縣市人口結構、老年人口比率及需求各異，現行多數縣市政府衡酌其財政狀況及轄內老人福利服務施政方針，已陸續以自有預算常態化推動相關措施，部分更進一步擴大補助樣態、調升老人假牙補助額度或增加補助對象。

因應新制財劃法施行後，周道君指出，地方政府自有財源增加，加上依地方制度法及預算法精神，地方可就行之多年的長輩福利措施，編列預算持續辦理，基於責任與資源相對應，以及中央補助16年期間也已協助地方建立制度與量能，已屬在地化、常態化業務性質，因此回歸地方辦理，資源配置也能更貼近各地實際需求。

衛福部呼籲，持續督請地方政府落實照顧中低收入老人生活，優先提供弱勢老人假牙補助，並依需求提供必要的支持與協助。

