中低收單親家庭 中興大學生打三份工賺學費

雅勛妥善安排時間，課業之餘全都排滿工作，為自己賺取學費生活費。（圖／東森新聞）





幼幼基金會幫清寒大學生募集助學金。中興大學的許雅勛，來自中低收單親家庭，雅勛的媽媽說自己學歷不高，用苦力掙錢栽培女兒上大學，這一路很感謝幼幼基金會的捐款人，給予雅勛助學金，希望有朝一日，母女倆可以手心向下，回饋社會。

母女倆穿上同款毛衣牛仔褲，因為要省錢買一送一，因為感情好到像閨密，也因為在台灣，她們只有彼此緊緊相依。

勵進生雅勛母親郭小金：「如果我在大陸的話，就單憑我的話，我沒有辦栽培他，沒有辦法就是供他讀大學，因為讀大學在我的家鄉的話，一年都要三四萬元人民幣，我不吃不喝也沒辦法供養他，所以我就決定要回來台灣。」

廣告 廣告

湖南鄉下姑娘郭小金遠嫁來台灣，又隨著先生到大陸經商，原本以為自己是螺帽工廠的老闆娘，結果先生外遇，婚姻觸礁，郭小金認清事實雅勛沒有爸爸，但她要當一個盡責的媽媽。勵進生許雅勛母親郭小金：「我跟老闆說，如果有班可以加的話，都給我做，我說我就是需要錢，我跟老闆講，老闆也滿好的，我說因為我有一個小孩要養。」

回到台灣從零開始，郭小金到陸配同鄉店裡工作，卻被羞辱打罵，第一份工作的震撼教育讓她知道，母女倆沒有退路。勵進生許雅勛母親郭小金：「因為我讀書，我的學歷不高，我就不想要我的小孩走我同樣的路，用苦力去賺錢我，希望他是動腦筋用腦筋去賺錢，因為我們用苦力去賺錢，我們體力有限，所以我就常跟他講說，我們窮人家的孩子，你就是要自己去讀書才能出頭天。」

勵進大學生許雅勛：「我看到媽媽的辛苦，我覺得我想跟他一起面對，跟他一起回來台灣，之後媽媽也有跟我說就是他負責工作，我負責讀書，所以我也不想讓他擔心。」

16歲開始雅勛陸續到冰店、鐵板燒和火鍋店打工，半工半讀希望能夠為媽媽分擔辛勞，雅勛妥善安排時間，課業之餘全都排滿工作，為自己賺取學費生活費。勵進大學生許雅勛：「工作賺錢跟讀書之間，這學期我下定一個決心，要多學一個輔系，有這筆獎學金的幫助，讓我有更多時間去讀書，來彌補我的生活開銷，還好下個月又有三千元。」

郭小金因為從事餐飲業，搬重物時不慎跌倒受傷，右手無力暫時休養，本來能給孩子的就不多，但她省自己，有時連早餐都捨不得吃，一個月只留兩千元給自己，其餘的都給雅勛當補習費，就盼能夠栽培孩子成材，正因為環境困苦，讓優秀的孩子更能夠惜福，勵進向上。

更多東森新聞報導

「幼幼希望號」啟航 偏鄉木工坊正式啟用

父癌逝母改嫁 彰師大學生半工半讀勵進向上不喊苦

美甲師抱病照顧癌夫與癲癇女 弱勢家庭再度陷困境

