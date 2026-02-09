中低收老人假牙補助喊卡？衛福部：改由地方政府支應

受《財劃法》影響，主計總處今年起不再編列預算補助中低收入老人裝假牙，實施超過15年的政策喊卡。圖為牙醫為病人看診。（示意圖／本報資料照片）

衛福部自民國98年起每年編列約8千萬元預算，補助中低收老人製作全口假牙，歷年約8萬人受惠，但受《財劃法》影響，今年起將轉由地方政府自有財源支持。社家署長周道君今日（9）表示，大部分縣市還是會繼續補助，目前也未接獲地方反映有困難，衛福部會視今年狀況，看未來是否有機會爭取相關預算。

本報日前獨家報導，受《財劃法》修法影響，衛福部實施逾15年的老人假牙補助政策今年喊卡，將改由地方自有財源支應，且由地方主責相關執行成效，引起各界擔憂，地方經費若不夠，服務恐縮減、影響老人牙口健康。

社家署長周道君今日表示，財政整體規劃影響，衛福部今年沒有編列中低收入戶老人假牙補助預算，今年度開始，轉由地方政府自有財源支持。不過，衛福部會視今年狀況，未來若有需要，會再看看有沒有機會爭取相關預算。

社家署統計，從民國98年開始，此計畫受補助人數總計約8萬人左右，近年每年編列約7800～7900萬元。周道君說，過去有些縣市，在中央計畫範圍之內，針對補助對象、額度進行加碼及擴大，由於此計畫是地方政府已經在執行的計畫，大部分縣市還是會繼續做相關補助，目前也尚未接獲地方反映有編列預算的困難。

周道君表示，衛福部會看今年各縣市整體執行狀況，作為後續編列預算推動的評估內容，目前衛福部也還在了解各地辦理狀況。民眾有申請補助需求，要看地方政府辦理狀況及相關公告，不過地方也需要時間做相關調整，相關公告時程可能延後。

周道君強調，中央對於服務民眾的政策，會盡量去支援，但在修法影響下，有些計畫型補助確實已移到一般型補助，由地方政府執行，例如少子女化計畫經費，但相關額度預算都還在。

