中低收長者假牙補助 中央喊停

受《財劃法》影響，主計總處今年起不再編列預算補助中低收入老人裝假牙，實施超過15年的政策喊卡。圖為牙醫為病人看診。（本報資料照片）

實施逾15年的老人假牙補助政策，今年起喊卡！衛福部每年約編列8000萬元預算，為中低收入戶65歲以上長者製作全口假牙提供補助，但衛福部表示，因假牙補助非法定性義務，主計總處今年起不再編列該預算。牙醫師公會全國聯合會表示，超高齡社會之下，需要假牙的長者恐怕愈來愈多，取消補助將不利長者口腔健康，呼籲中央應持續辦理。

衛福部自民國98年起，編列預算補助各縣市政府辦理中低收入老人裝置假牙，地方政府則根據其財源加碼編列。衛福部統計，該補助服務人次逐年增長，近5年分別為110年4344人、111年4982人、112年5783人、113年達5782人，而114年截至6月為1460人。

立法院前年底修正通過《財劃法》部分條文修正案，調高統籌分配稅款比例，經總統府於去年3月21日公告，行政院曾表示要檢討法定支出移撥。

衛福部社家署長周道君說，取消補助主要是受《財劃法》影響，考量假牙補助非法定性義務，經費回到地方，主計總處今年起不再編列，已向地方政府說明，若要持續補助，皆由地方自有財源支應與規畫。

根據社家署110至113年中低收入老人裝置假牙實施計畫的效益報告，4年共編列4.28億元，且委外研究發現，高齡者若無法順利咀嚼、吞嚥，容易導致營養不良、增加罹患慢性病風險，對健康和生命有嚴重威脅，評估該計畫不執行的結果為「高度風險」，也就是超過60％以上會發生，嚴重度超過衛福部評估的容忍值。未來衛福部是否會持續監督地方執行成效，避免對民眾健康造成衝擊？周道君表示，都由地方主責。

台北市立聯合醫院松德院區副院長李雅玲表示，一副假牙價格約落在8至8.5萬元，中低收長者怎麼可能負擔得起？中央停止補助後，一旦地方經費不夠，恐怕會縮減服務，勢必影響老人口腔健康。

中華民國牙醫師公會全國聯合會祕書長曾士哲表示，近年醫療人力、材料和製作成本都增加，加上活動假牙製作流程很複雜，需要多次評估、試戴，醫療機構做一次假牙僅補助5萬，不敷成本，願意投入的醫師與診所本就不多，恐影響診所的資源安排和執行意願。

曾士哲表示，我國今年正式邁入超高齡社會，老年人口比例持續攀升，每一位長者都值得擁有良好的咀嚼功能與生活品質。假牙補助是我國重要的口腔健康政策之一，對於協助高齡者恢復基本咀嚼功能、有助於整體健康和生活品質的提升，呼籲政府在現有政策基礎上持續推動。