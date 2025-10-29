中佳與台電解約 立委憂減煤落後

由前房仲大老王應傑成立的中佳電力驚傳與台電解約！經濟部長龔明鑫29日在立法院表示，中佳已經與台電解約。但如此等同原訂明年發電的61萬瓩燃氣機組不見，立委憂心台中火力電廠無煤時程落後，無法達到原承諾減煤量。

當初看準國家缺電，王應傑找來其他金主成立中佳電力，2018年開在台中港區籌設一部61萬瓩燃氣機組。期間克服台中市政府都審卡關、民眾反對等等難題，總共耗時7年，終於最後通過環評，所有手續文件完備，只差「完工」最後一哩路。

哪知中佳現在傳出無法完工，新機組受阻。國民黨立委楊瓊瓔昨在立法院詢問，6月立院已通過「2028年中火無煤」，中火一期燃氣機組預計2025、2026年完工，加上民營中佳燃氣機組上線，可減煤636萬公噸，詢問有無辦法做到？

龔明鑫卻直言，中佳電力已在9月份就跟台電解約，不在名單內。楊瓊瓔大驚痛斥，這是潘朵拉盒子打開，當初能夠達到的減煤噸數，是把中佳計算在內，現在怎麼辦，難怪民眾這麼痛苦。

中佳坦言資金問題是被解約原因，王應傑9月已辭董事長，目前仍在接洽有意願的企業，由於所有證照手續都到位，只要資金進來，就會重新參加台電的民營電廠容量競標，絕對沒有放棄。

對於中佳退出，龔明鑫強調，雖然他們9月份遭解約，但中火還是會趕快把燃氣做起來，早一天增氣，早一天減煤。台電總經理王耀庭則不願承諾減煤時程，因為有再生能源上來速度的變數，不敢隨便承諾一個數字給委員。遭楊瓊瓔痛斥，不同意政院2034年中火才無煤，也不接受不能坦白減煤時程說法。最後龔明鑫承諾，1個月內提出在無中佳之下，如何達成減煤作法的書面報告。