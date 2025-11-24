中使館引聯合國憲章稱「可直接對日動武」 日本外務省：舊敵國條款早廢止

日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平。（圖／路透社）

日本首相高市早苗因7日提到「台灣有事」相關言論引爆中日關係緊張，中國大陸駐日大使館21日甚至在社群平台發文，暗示若日本採取「通往侵略政策行動」，北京可依據《聯合國憲章》中的「敵國條款」對日動武，而且無需經安理會授權。對此，日本外務省23日晚間作出回應。

陸駐日使館21日在X（前Twitter）發文中，援引《聯合國憲章》第53條、第77條及第107條，宣稱鑒於日本曾在第二次世界大戰為「敵國」，一旦日本介入台海，將會被中國視為「通往侵略政策的行動」，包括中國在內的聯合國創始會員國，即使未經聯合國安理會許可，也「有權直接採取軍事行動」。

相隔兩日後，日本外務省23日透過臉書回應，關於《聯合國憲章》中所謂的「舊敵對國家條款」，聯合國大會於1995年早以壓倒性多數通過一項決議，承認該條款已過時，形同虛設，中國也投了贊成票。

此外，在2005年聯合國首腦會議上，聯合國大會通過一項決議，明確所有成員國領導人決心從《聯合國憲章》中刪除「敵對國家」的表述，中國也加入了這一共識，「認為這些失效的法規仍然有效的說法，與聯合國已經做出的決定不符。」

不過外務省的聲明未提及的關鍵點是，儘管該決議反映國際態度，但其本質屬「建議性質」，不具法律拘束力，因此須經由修訂《聯合國憲章》才能正式廢除，這也成為被陸駐日使館提出的灰色地帶。

