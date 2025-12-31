中俄互致新年賀電 習近平：願與普丁保持密切交往

（中央社台北31日電）中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁31日互致新年賀電。習近平表示，2026年是中俄戰略協作夥伴關係建立30週年，他願與普丁繼續保持密切交往，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果。

據人民日報報導，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）31日互致新年賀電。

習近平指出，今年他與普丁在北京和莫斯科兩度會晤，就雙方共同關心的重大問題深入交換意見。中俄兩國互免簽證政策落地實施，能源通道建設穩步推進，新興領域合作方興未艾。兩國在聯合國等多邊框架內相互支持。

廣告 廣告

習近平指出，2026年是中俄戰略協作夥伴關係建立30週年和「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25週年。兩國將於2026至2027年舉辦「中俄教育年」。他願與普丁繼續保持密切交往，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果。

據中方訊息，普丁表示，在即將過去的一年，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係保持良好發展態勢並取得豐碩成果。他與習近平兩度會晤，達成一系列重要共識。俄中積極拓展經貿合作，重大合作項目穩步推進。兩國實現互免簽證，極大促進了雙方人員往來。明年兩國將共同開啟「俄中教育年」。他願與習近平繼續就雙邊關係和重大國際問題保持密切聯繫。

同日，中國國務院總理李強與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）互致新年賀電。李強表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係進一步走深走實。中方願與俄方一道，全力落實好兩國元首達成的重要共識，推動雙方務實合作收獲更多成果。

米舒斯京表示，兩國政府為實施富有前景的合作項目創造了良好條件，相信新的一年必將為全面落實兩國元首戰略部署帶來新機遇。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141231