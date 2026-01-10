中俄伊朗金磚國家南非海上聯合軍演 專家稱警訊

（中央社台北10日電）中國昨天宣布，名為「和平意志-2026」的海上聯合演習本月上中旬將在南非賽門鎮附近海空域舉行，中國、俄羅斯、南非等金磚國家參演。專家說，演習主張維護海上貿易安全，但參演國的中、俄和伊朗都是區域和平破壞者，「這是個警訊」。

中國國防部官網9日公布了上述消息，外電披露參演國家還包括伊朗。

中國國防部表示，這次聯演課題為維護重要航運通道和經濟活動安全的聯合行動，將組織反恐營救、對海打擊等科目演練，安排專業技術交流、艦艇參觀互訪等活動。聯演旨在進一步深化參演各國軍事交流合作，提高共同應對海上威脅能力。

賽門鎮（Simon's Town）位於南非開普敦市（Cape Town）以南約20公里，是南非最大海軍基地。南非國防部日前聲明稱，中國將領導金磚國家與盟友於9至16日在南非海域舉行這次海上聯演。

這次軍演的消息引發南非內部批評，擔憂南非逐漸背離不結盟原則。

南非智庫分析師泰謝拉（Ricardo Teixeira）接受非洲新聞室（Newzroom Afrika）採訪指出，「金磚國家是政治聯盟，而非軍事聯盟」，這次演習主張維護海上貿易安全，但俄羅斯、中國和伊朗都是區域和平破壞者，「這是個警訊」。

南非軍事分析師、「非洲國防評論」主任奧利維亞（Darren Olivier）則告訴「環球郵報」（The Globe and Mail），「這只是名義上的金磚國家演習。金磚國家內部沒有任何機制來計畫、組織或執行軍事演習」。

分析表示，中、俄及南非3國曾於2019及2023年舉行兩次「莫西」聯合軍演（Mosi I、Mosi II），引發西方國家關注。這次改以金磚國家及盟友的名義進行軍演，但伊朗的加入，可能加劇與美國的緊張關係。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150110